S-Cross tem motor 1.6 que bebe gasolina

O brasileiro ganhou mais um crossover. A Suzuki lançou o S-Cross, com preços que variam entre R$ 74,9 mil e R$ 105,9 mil, nas quatro versões com o motor 1.6 a gasolina, de 120 cavalos de potência, opção do câmbio CVT com aletas no volante e tração 4x2 ou 4x4. As armas da Suzuki para conquistar espaço no mercado dos SUVs, o que mais cresce no Brasil, estão na alta tecnologia, no que se refere principalmente ao moderno sistema de controle de tração, e ao peso do veículo.

Substituto SX4, o S-Cross chega nas configurações GL, GLX e GLS, pesando de 1.085 a 1.190 kg, enquanto seus concorrentes, como o HRV, da Honda, o ASX, da Mitsubishi, o EcoSport, da Ford, e o novo Duster, da Renault, têm peso na casa dos 1.300 kg. O Jeep Renegade tem peso próximo dos 1.600 kg. A vantagem do S-Cross se deve à fabricação do carro com a tecnologia de controle efetivo total da Suzuki (TECT, sigla em inglês para Total Effective Control Technology). A carroceria incorpora o uso de aços de alta resistência para os principais componentes estruturais, tornando-se mais leve. Dessa forma, como um efeito em cadeia, outros componentes mecânicos também são mais leves. O resultado é um carro que, teoricamente, se movimenta com facilidade, consome menos combustível, acelera, freia e responde melhor.

A Suzuki traz o S-Cross do Japão e, por conta disso, equipa seu novo crossover com o motor 1.6 16V aspirado e a gasolina, para gerar 120 cavalos e 15,5 kgfm de torque. Tem desempenho semelhante aos concorrentes e acelera no 0 a 100 km/h faz em 12,5 segundos. Se por um lado é um carro acanhado na potência, a Suzuki garante que isso tem lá suas vantagens. Por possuir menor peso e cilindrada, o motor é mais econômico, conseguindo, de acordo com os números do fabricante, um consumo de 13,2 km/l. Na mecânica, o destaque é o AllGrip, novo sistema de tração nas quatro rodas, selecionáveis para melhor dirigibilidade em diferentes condições de terreno e performance. O que, teoricamente, garante mais aderência, estabilidade e segurança ativa. O dispositivo interpreta o movimento do motorista ao volante combinado com o microescorregamento dos pneus no solo e modula a distribuição de torque entre as rodas e o esforço do volante. Se necessário, o sistema ainda aplica frenagem de forma individual em qualquer uma das rodas para garantir aderência e tração.

O S-Cross GL 4x2 com câmbio manual de cinco marchas traz ar-condicionado, multimídia com Bluetooth, rodas de liga leve aro 16 (pneus 205/60), além de freios com ABS com EBD, auxílio de frenagem de emergência e BOS (brake override, que inibe o acelerador nas frenagens, se forem usados equivocadamente). Dispara na frente com controles de tração e estabilidade, assistente em rampas, duas ancoragens Isofix para cadeirinhas e um conjunto de seis air bags.

Sua versão mais top, a GLS com câmbio CVT e tração 4x4, incorpora pneus 225/50R17, faróis bi-xênon e LEDs diurnos. Traz ainda teto solar elétrico de dupla abertura, multimídia com tela sensível ao toque de oito polegadas e ambiente operacional Android 4.1 - para conexão por wi-fi de celulares, permitindo o download de aplicativos (agenda, música, o navegador Waze) para a memória do carro.

EcoSport tem rivais à altura

A pioneira Ford já percebeu que o caminho do Eco está sinuoso. Tem versões com motor 1.6 e 2.0, com tração 4x4 e câmbio Powershift. A partir de R$ 66.900.

Procura é grande pelo HR-V

Traz apenas a opção do motor i-VTEC 1.8 SOHC, de 139 cv, nas versões LX (manual e CVT), EX e EXL (CVT). Tem bom acabamento e preço entre R$ 69.900 e R$ 88.700.

*O jornalista viajou a convite da Suzuki do Brasil

