Ruídos são indício de que há defeitos

No final do ano não deixe seu carro fazer feio. Cuide do estado de funcionamento das peças internas fazendo revisões periódicas. Vazamentos, alto consumo de combustível, baixa potência, falta de estabilidade e ruídos anormais são indícios de que o motor, a suspensão e o sistema de freio estão com problemas.

O carro, assim como qualquer equipamento, vem com um manual de instruções do fabricante. De acordo com o engenheiro automotivo Júlio César Câmara, o condutor precisa ter atenção às informações no livro do veículo. "No manual tem instruções sobre todos os procedimentos no carro. A vida útil das peças está diretamente ligada a realização das revisões preventivas, e o período para realizá-las pode ser por tempo ou quilometragem, indicadas no manual", ressalta.

Uma revisão preventiva custa em média R$ 200 nos centros automotivos de Salvador. Já a corretiva pode sair bastante salgada, a depender da peça a ser trocada. O amortecedor, por exemplo, custa a partir de R$ 240, no Centro Automotivo Service Car, localizado nos Mares, levando em consideração o valor da peça e mão de obra. E R$ 250, no Centro Automotivo Ancar, no bairro Boca do Rio.

No motor é preciso verificar as condições das velas de ignição, correias, filtros (de óleo, ar e combustível) e a necessidade de troca do óleo do motor. "Antes de qualquer procedimento de troca é observado se houve diminuição na espessura da correia dentada e a presença de rachaduras. Nas velas de ignição, é feita a checagem do desgaste, presença de resíduos ou impurezas, bem como dos filtros de óleo, ar e combustível", explica o mecânico Carlos Kleber Cesário, da Service Car.

Para garantir a estabilidade do veículo, a suspensão deve estar em perfeito estado de conservação. O desgaste dos amortecedores prejudica a aderência do pneu com o solo. Realize o alinhamento da suspensão e da direção e o balanceamento. O valor fica a partir de R$ 90, com tecnologia 3D.

O sistema de freio é essencial para segurança veicular. O desgaste dos seus componentes – pastilhas, disco, tambor e o fluido de freio – é natural. Segundo Júlio Câmara, alguns hábitos podem encurtar a vida útil das peças. "Dirigir descansando o pé no pedal do freio ou na embreagem e descer ladeiras com carro em ponto motor, ou como é conhecido na 'banguela', acelera o processo de deterioração do sistema de freio", alerta.

Na revisão do sistema de freio são retiradas as rodas dianteiras do carro, verifique as pastilhas ou os discos estejam com espessura menor do que a mínima estabelecida pelo fabricante, se o fluido de freio estiver fora da validade ou abaixo do permitido devem ser substituídos. O valor médio desses procedimentos é de R$ 190. Segundo Cesário, "os motoristas devem cuidar do veículo periodicamente. Leve carro para um checape em uma oficina de acordo com as necessidades indicadas pelo fabricante para cada sistema", conclui.

