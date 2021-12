RS Q3 oferece luxo e anda como esportivo

A Audi tem um vasto leque de modelos e derivações com pegada esportiva e pacote com mais itens do segmento premium. O crossover Q3 possui duas versões com motor turbo 2.0, de 170 cavalos (Attraction) ou 211 cavalos (Ambition). No entanto, a marca alemã oferece ainda o esportivo RS Q3.

O crossover RS Q3 tem sob o capô um motor 2.5, com sistema turbo e um cilindro a mais (cinco cilindros), para gerar 310 cavalos e torque de 42,8 kgfm (entre 1.500 e 5.2000 giros), auxiliado pela transmissão de dupla embreagem (S-tronic) e sete velocidades e tração integral.

O RS Q3 é um pouquinho maior em relação à versão normal do crossover. Tem 25 mm a mais, ficando com 4,41 metros de comprimento. Sua largura é de 1,84 metro e tem ainda 1,58 metro de altura. Para garantir a boa estabilidade e a performance, a Audi instalou suspensão esportiva, mais baixa em 25 mm, pneus 255/40R19 e sistema com duplo escape.

Seu pacote premium inclui ar-condicionado automático de duas zonas, bancos dianteiros com ajuste elétrico, bancos revestidos em alcantara, pedais em alumínio, teto solar elétrico e volante esportivo em couro com shift paddles. Traz lanternas com LED, air bags, assistente de partida em aclives, audi drive select, controle de cruzeiro, faróis bixenônio, sensor de estacionamento, sistema start-stop, som Bose e rádio MMI Plus com sistema de navegação por GPS integrado ao painel. O sistema multimídia de entretenimento incorpora GPS e som Bose com 14 alto-falantes e 465 watts de potência.

Por ser um veículo premium, há itens que deixam o interior mais caprichado. Os bancos são revestidos em alcantara preto, com costuras diferenciadas. Há ainda detalhes que parecem fibra de carbono, e as pedaleiras em alumínio dão um toque mais agressivo. A Audi oferece 356 litros no porta-malas. Na Bahia, o RS Q3 custa R$ R$ 287.900.

adblock ativo