RS 6 Avant é a perua mais rápida do mundo

A Audi investe forte em carros da linha S. E o Salão de Genebra 2013 - com data de 5 a 17 de março - irá revelar a nova perua RS6 Avant. O veículo será o primeiro modelo perua produzido em série a chegar aos 100 km/hora em menos de quatro segundo. Para tanto, a fabricante alemã Audi mudou seu conjunto motriz, trocando o antigo 5.0 V10 por um motor menor, o 4.0 TFSI V8 biturbo, que gera 560 cavalos de potência e 700 Nm de torque.

Na prática, foram apenas 20 cavalos a menos. Porém, a perua RS 6 Avant ganhou em performance. A nova station wagon da Audi anda bem e chega logo aos 100 km/h em 3,9 segundos. É a perua mais veloz do mundo. Tem velocidade máxima em 250 km/h (limitada eletronicamente), e pode chegar aos 280 km/h com o pacote opcional Dynamic, e aos 305 km/h com o Dynamic Plus.

A terceira geração da RS 6 Avant chega ao Brasil já no último trimestre deste ano. Fará a primeira aparição oficial nas 6 Horas de São Paulo, no Autódromo de Interlagos, do World Endurance Cup (WEC), qu será realizado no dia 1º de setembro.

De série, a nova RS 6 Avant vem equipada com suspensão adaptativa a ar, que deixa o modelo até 20 mm mais baixo. Traz também faróis de xênon plus, luzes traseiras em LED, sistema de controle da pressão dos pneus, soleiras iluminadas e sistema de informações ao motorista personalizado. Seu interior é capricado e seu painel de instrumentos exibe conta-giros iluminados com o aumento das rotações. A barra fica vermelha e começa a piscar quando as rotações se aproximam da linha vermelha. Displays para a marcha selecionada, pressão, temperatura do óleo e velocímetro digital completam o sistema de informação ao condutor. Destaque para o sistema de estacionamento Plus, o controle de cruzeiro, o ar-condicionado automático de três zonas, o sistema de navegação MMI Plus com MMI Touch e 10 alto-falantes do sistema de som Audi.

Entre os opcionais, estão lá os faróis de LED com um design único, freios de cerâmica na dianteira e traseira, diferencial esportivo no eixo traseiro e suspensão esportiva com Dynamic Ride Control ( DRC). Os pacotes Dynamic, Dynamic Plus e Comfort também estão disponíveis na RS 6 Avant. Ainda não há preço oficial para a nova perua RS 6 Avant no Brasil.

Destaque ainda para o Head-up Display e os sistemas de assistência ao condutor, bem como o som Bang & Olufsen com 15 alto-falantes e 1.200 watts de potência, que é opcional. E o bluetooth do telefone online do carro - complemento perfeito para o sistema de navegação MMI Plus - oferece serviços de conectividade.

Roberto Nunes

