Royal Enfield revela Interceptor e Continental GT com motor 650

A Royal Enfield lançou no Salão de Milão, na Itália, dois novos modelos: a Interceptor INT 650 e Continental GT 650, ambas equipadas com o novo motor de 2 cilindros e 650cc.

O propulsor desenvolvido no centro de tecnologia em Leicester, Inglaterra, rende 47 cv de potência, 5,4kgfm de torque e o câmbio é de seis marchas.

Visualmente, a Interceptor INT 650 é retro e baseada no ideal de diversão dos anos 60, equipado com tanque de combustível clássico, em forma de gota, dois assentos acolchoados e um guidão longo. Vem equipada com pneus aro 18, amortecedores duplos e freios a disco dianteiros e traseiros, com ABS.

Já a Continental GT 650 compartilha o motor, chassi e itens estéticos com a Interceptor INT 650. O modelo tem uma posição inclinada para frente, assento único, o tanque esculpido e o grampo nas grades completam o aspecto autêntico. Possui discos de freio dianteiro e traseiro com ABS, como a Interceptor INT 650.

