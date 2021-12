Rodamos 500km com o Audi A3 2.0 TFSi

Sejamos francos: se você paga pouco mais de R$ 100 mil por um sedan médio como o líder Toyota Corolla, Honda Civic ou Chevrolet Cruze, deveria considerar investir 15% a mais e partir para o Audi A3 sedan. Equipado, moderno, com o prestígio da marca e uma versão nacional que não deve nada a alemã, ele pode disputar em pé de superioridade com seus três concorrentes que vendem, juntos, cerca de 54 mil unidades por mês.

As versões de entrada, Attraction e Ambiente, contam com o motor 1.4 turbo de injeção direta (TFSi), flexível na versão 2017, com alto rendimento dos seus 150cv e torque de 25,5 kgfm. O líder Corolla tem 154cv e 20,3 kgfm e o Honda Civic, segundo colocado vem com 155cv e 19,5 kgfm. Na versão "made in São José dos Pinhais", o A3 perdeu a refinada suspensão traseira Multilink para adotar os braços de torção comuns e o câmbio S-tronic de dupla embreagem deu lugar a um câmbio automático mais simples mas de seis marchas. Na versão Ambition, mais cara, além da saída dupla de escapamento, traz itens como faróis em Led com controle de altura automático, sistema de estacionamento semi-autônomo, câmera de ré com ótima resolução, piloto automático adaptativo e sistema Pre Sense, que emite alerta de objetos próximos ou quando um veículo está perto demais. O preço do pacote completo no A3 vale R$ 156.190 e tem o motor 2.0 turbo de injeção direta, alimentado por gasolina, 220cv e 35,7kgfm de torque. Nesse patamar concorre com o Mercedes Benz GLA 200 que tem o mesmo nível de equipamentos mas é bem mais caro, R$ 183.900.

15% a mais vale a pena?

Com R$ 115.190 a versão Attraction 1.4 TFSi flex vem com câmbio automático de seis velocidades e pacote que inclui faróis e limpador de para-brisa com acionamento automático, volante multifuncional com borboletas para troca de marchas, rodas aro 17 e pneus 225/45 (205/55 R16 na Attraction), sensor de estacionamento, trio elétrico, faróis de xenônio, ar-condicionado, bancos dianteiros com ajuste de altura, airbags laterais e de joelho (para motorista), alarme antifurto, freio de estacionamento com acionamento elétrico, controle de estabilidade, computador de bordo e som com viva-voz Bluetooth. Esta versão é mais completa que seus pares mais vendidos do segmento.

Em versões equivalentes ao Audi A3, o Civic 2.0 EXL CVT custa R$ 105.900 e o Toyota Corolla XEI 2.0 custa R$ 99.900 completando o ranking dos três primeiros. No caso do Jetta TSi Highline, que tem o mesmo motor calibrado com 211cv e 28,6kgfm, o preço é de R$ 109 mil e o Cruze na versão mais cara, a LTZ com motor 1.4 turbo de 153cv custa R$ 114.990.

Na ponta do lápis, investindo um pouco mais o consumidor que busca um pouco mais de status pode embarcar no Audi A3, com a certeza de acelerar um carro com dirigibilidade diferenciada e boa dose de status.

Versão Ambition privilegia desempenho

Nosso teste de cerca de 500 quilômetros com o Audi A3 sedan Ambition equipado com motor 2.0 turbo de 220cv mostrou um esportivo "disfarçado" de sedan premium. Elementos da família RS caíram bem ao compacto como os faróis em LED e o estilo do Audi A4, irmão maior.

Neste degrau de cima, o Audi A3 concorre com o Mercedes Benz CLA 200 (com motor 2.0 de 156cv) mas além de ser mais barato, ele promete desempenho superior cumprindo o que promete. Outro concorrente é o BMW 320i com motor 2.0 turbo de 184cv, que também tem preço maior.

A dinâmica de direção no Audi A3 é favorável aos fãs de carros de corrida, com centro de gravidade baixo e excelente dirigibilidade favorecida pelo controle de estabilidade. Acelerações e retomadas, especialmente na estrada, mostram o vigor dos 220cv, capazes de levar o A3 de 0 a 100 km/h em 6,8 segundos, segundo a montadora. O motor turbo surpreende no tempo das respostas, no ronco e a longo prazo, na economia de combustível. Na cidade nossa média de consumo chegou a 11,3 na cidade e até 13km na estrada.

A tecnologia facilita a condução com o kit multimídia MMI 3 de tela escamoteável no centro do painel e botão giratório no console central e cockpit digital personalizável.

A versão mais cara do A3 sedan tem teto solar elétrico, ar-condicionado digital dual zone, faróis bixenônio com leds e acendimento em posição automática com facho regulado instantaneamente, sensor de chuva, faróis de neblina e multimídia MMI, computador de bordo, bancos de couro com ajuste elétrico para lombar (banco do motorista tem comando integral elétrico), chave presencial com partida por botão e Audi Drive Select, com os modos Individual, Efficiency, Auto, Dynamic e Comfort personalizáveis.

Assim, a estratégia certeira da Audi em transitar por todas as faixas de entrada dos modelos premium merece elogios, e o carro deve entrar na lista de quem procura um sedan com nível superior de equipamentos por um preço bem justo se comparado com os concorrentes.

