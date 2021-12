Robust para levar carga

Depois da chegada do Gol e do Voyage, agora foi a vez da picape Saveiro passar por uma reestilização na versão 2017. A Volkswagen traz quatro versões (Robust, Trendline, Highline e Cross), duas motorizações e três tipos de cabine, com preços a partir de R$ 43.990, mas pode ultrapassar os R$ 73 mil na opção mais completa, com opcionais.

Após 33 anos, a Saveiro deixa de ter inspiração na família Gol e passa a ter identidade própria. A picape vice-líder no segmento - perde somente para a Fiat Strada - não segue o estilo frontal dos irmãos e vem mais imponente, mais robusta e mais agressiva.

A TARDE rodou pelas ruas de Salvador com o novo modelo de entrada intitulada Robust. A versão tem como público-alvo frotistas, locadoras e pequenos comerciantes. Voltada para o trabalho, a picape tem painel antigo, apesar de o volante ser novo. O objetivo é reduzir custos para o frotista. Por isso, o modelo apresenta apenas o necessário. Essa é a aposta da VW para pegar a rival Strada em um nicho que vende bem.

Apesar do visual espartano, com tudo preto nos detalhes, a Saveiro Robust deixou mais nítida a impressão de robustez e aumento de tamanho da parte frontal.

Para reforçar a imagem de carro de trabalho, a Robust ganhou uma suspensão mais elevada e ângulos de ataque e saída melhores, que permitem encarar melhor valas e outros obstáculos, aumento do ângulo de entrada, que foi de 16,9 graus (linha 2016) para 20,1 graus na nova Saveiro. A Robust também passa a contar, de série, com barra de apoio para cargas no teto.

Se força a Saveiro tem de sobra, no quesito tecnologia o modelo deixa a desejar. A Robust há o inconveniente de não poder abrir as portas a distância com a chave. Na cabine, o visual é antigo: traz o mesmo painel do modelo 2016, com saídas de ar redondas. A única novidade é o volante, emprestado do Golf, mas sem as teclas e em material inferior.

A versão testada estava com opcionais como: ar-condicionado (R$ 3.790), direção hidráulica (R$ 1.740), vidros e travas elétricos (R$ 490), rádio com CD player, Bluetooth e entrada USB (R$ 720), iluminação de caçamba, brake light e santantônio (R$ 330). Um pacote com vidros e travas elétricos e rádio sai

por R$ 1.140. O modelo mantém o motor 1.6 Flex, de até 104 cv (EA111). A Saveiro possui boa dirigibilidade e mostrou capacidade de aceleração e retomadas de velocidade. Há força desde as baixas rotações, o que diminui a necessidade de reduções de marcha.

Visualmente, a traseira da versão da picape tem lanternas e tampa novas. A abertura da tampa é feita pelo logotipo da Volkswagen, como no Golf. O sistema mantém a mola interna, que torna muito fácil (e leve) abertura e fechamento.

A caçamba varia de acordo com a cabine. Na cabine simples, o modelo transporta 924 litros. Com cabine estendida, são 734 litros, e com cabine dupla, 580 litros.

