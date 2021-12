Robôs já vendem carros no Brasil

A tecnologia já está presente em praticamente todos os setores de serviços, inclusive no meio automotivo há um bom tempo. Sistemas agendam revisões, avaliam a manutenção dos veículos e agilizam desde os projetos à fabricação de carros com baixa interferência humana. Em 2016, a Citroën, montadora do Grupo PSA divulgou durante o Salão do Automóvel de São Paulo a primeira iniciativa de venda 100% online de automóveis no Brasil, chamada de Citroën St@rt, na ocasião voltada apenas para a venda dos modelos C3 e AirCross. Hoje em dia, o sistema de vendas online da Citroën está disponível para toda a linha.

Neste novo momento da inteligência artificial, montadoras como a Fiat e a Renault também lançaram plataformas digitais para a comercialização de seus modelos. No caso da Renault, foi lançado no primeiro semestre deste ano o K-Commerce, uma plataforma designada para as vendas do hatch compacto Kwid. Desde então, mais de 11 mil unidades do veículo mais em conta da linha foram vendidas pela solução web.

Citroën St@rt vende C3 e Aircross 100% online

Já a Fiat resolveu apostar no projeto "concessionária digital", iniciativa recém-lançada. Com ela, o comprador seleciona as características do carro e só entra em contato com um especialista para finalizar a venda, fazer o financiamento e ou avaliar o veículo seminovo que pode entrar na negociação. "O cliente hoje chega às concessionárias muito mais informado, porque pesquisa antes, na internet, os produtos desejados. Ele chega praticamente decidido. O número de idas às lojas diminuiu de quatro para menos de duas vezes", explica o diretor de operações comerciais da FCA Group, Herlander Zola.

Hoje, a Citroën chama seu chatbot de Jean (com pronúncia francesa, por favor) e divulgou na última semana que o robô efetuou a primeira venda do recém-lançado C4 Cactus. O processo começou com o auxílio do bot no Facebook Messenger, que conduziu o cliente até o site de pré-reserva da Citroën, onde a transação foi concluída após o pagamento de um sinal. A montadora acredita que a solução irá impulsionar as vendas dos modelos, mas não faz nenhuma projeção.

O chatbot ainda permite usar o Messenger para enviar respostas customizadas para cada perfil de usuário e estabelecer conversas em linguagem natural, por meio do uso de uma tecnologia de compreensão de textos conhecida como NLP – Natural Language Processing. "Assim como o Cactus é inspirado pela vida e atitude das pessoas, desenvolvemos uma ferramenta para tratar cada cliente como único, ao mesmo tempo em que ela auxilia o consumidor a fazer a compra de qualquer local, dia ou horário, mesmo em uma grande escala de demanda", explica Alessandra Souza, diretora de desenvolvimento do negócio Peugeot/Citroën.

Aplicativos em alta

Outras ferramentas também são usadas no segmento automotivo para estabelecer uma relação de proximidade com o cliente. É o caso do Chevrolet OnStar, item de série em quase todos os carros da Chevrolet vendido no Brasil. O veículo já vem equipado com um botão que fica localizado no espelho retrovisor interno, que, quando acionado, leva o condutor do veículo direto para um serviço de Conciérge, uma central de atendimento da montadora que une serviços remotos de emergência, segurança, navegação e conectividade. Outra inovação da marca americana é o aplicativo para celular. Nele é capaz de acessar as informações do veículo como a quilometragem e pressão dos pneus além de navegação e localização.

A sueca Volvo também utiliza uma tecnologia parecida com a da Chevrolet, chamada "Volvo On Call". É um serviço de segurança e conveniência para proprietários de carros Volvo disponível no país desde 2012. Trata-se de uma solução completa de monitoramento e de auxílio ao motorista, que pode ser acessado por aplicativo no celular ou via uma central exclusiva de atendimento que presta serviços no caso de acidentes, assistência 24h ou nos casos de recuperação de roubo do veículo. Segundo a própria montadora, desde 2012, todos os veículos da marca são comercializados no Brasil com o Volvo On Call. Já são 32 mil carros conectados e, desses, 15 mil têm o sistema ativo.

