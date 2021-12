Roadster é "patinho bonito" da Harley

Lançada no fim do ano passado, a Roadster é a motocicleta que destoa do restante da linha Harley-Davidson. Isso porque sua posição de guiar leva a uma pilotagem mais agressiva – que poderia ser chamada até de esportiva, caso tal descrição não fosse tão antagônica à essência da marca norte-americana.

A nova 1.200 da linha Sportster tem como diferenciais o guidão mais baixo em relação ao tanque de combustível (12,5 litros) e as pedaleiras mais recuadas, levando o condutor a se reclinar mais e dobrar mais as pernas. Não se trata, portanto, da Harley-Davidson mais confortável para viajar.

Mas quem se arriscar num passeio pela estrada se surpreenderá com como a Roadster acomoda bem. O motor de 9,6 kgfm de torque é aliado nas ultrapassagens e, embora o câmbio deva a sexta marcha, a 120 km/h o rodar é suave e ainda há reserva de força.

É ambiente mais recomendado do que o urbano, onde o anda e para do trânsito obriga o condutor a lidar com pedaleiras grandes o bastante para bater nas canelas a cada semáforo vermelho, até que surja alguma intimidade com a moto.

Vendida por R$ 48.600, encontra na Triumph Thruxton 1200 R, de R$ 55.500, sua principal rival.

