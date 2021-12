Roadster aumenta a família Sportster da Harley-Davidson

A família Sportster da Harley-Davidson ganhou mais uma integrante, a Roadster. A moto é recheada de detalhes inspirados em um estilo retrô, com grafismos que remetem as motocicletas de corrida das décadas de 1950 e 1960. Entre os principais detalhes da moto estão o guidão rebaixado, o paralama traseiro cortado e suspensão traseira premium.

Para valorizar os atributos da Roasdter, a Harley-Davidson Brasil está com condições de compra diferenciada para o mês de março e abril. O modelo custa a partir de R$ 48.600 e é possível financiar com taxa de juros de 0,99% ao mês e 50% de entrada e12 ou 24 prestações.

A Harley-Davidson Brasil oferece ainda R$ 3 mil de valorização em uma seminova da marca para a compra de uma Roadster 2016/2017 e R$ 1.500 para o modelo 2017/2017.

O veículo vem equipado com motor V-Twin Evolution de 1200 cilindradas refrigerado a ar, que gera 4000 rpm e tem capacidade para fazer 9,6 kgfm de torque, com um tanque de 12,5 litros. Além disso, a nova moto conta com freios ABS, duplo disco na dianteira, luzes indicadoras em LED no painel de instrumentos digital, velocímetro eletrônico e sistema de segurança.

A Roadster tem protetores do escapamento em preto com aberturas, tampa do distribuidor de aletas e rodas de cinco raios duplos de liga de alumínio. Já no painel de instrumentos, o condutor pode verificar a marcha, as rotações por minuto e até o diagnóstico do motor.

