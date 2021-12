Rio Harley Days 2012 começa sexta-feira

O fim de semana é de lazer e de belo visual para os amantes das cultuadas motos Harley-Davidson. Já na sexta-feira, dia 14 de setembro, começa o Rio Harley Days 2012. O evento é considerado o maior da Harley-Davidson na América Latina, e tem uma agenda recheada de agito para os harlistas e visitantes de todo o Brasil.

A segunda edição do Rio Harley Days terá atrações para clientes, entusiastas da marca e, principalmente, fãs de música. Os três dias do Rio Harley Days 2012 são de muitos shows, com atrações como as bandas Skank, Ultraje a Rigor, Rock Session com Marcelo Nova, Nasi e George Israel, Rockstock, Elvis Cover, Rolling Stones Cover e Rio Rock & Blues Band

Veja a programação

Serviço - Rio Harley Days 2012

Quando: De 14 a 16 de setembro

Horário: das 18h à 1h (sexta-feira), das 10h às 1h (sábado) e das 10h às 20h (domingo)

Local: Marina da Glória - Rua Infante Dom Henrique, s/n, Glória, Rio de Janeiro, RJ

Faixa etária: Livre - menores devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis

Site: www.rioharleydays.com

Hashtag oficial: rioharleydays2012

Facebook oficial: harleydavidsondobrasil

Ingressos: 2º lote de ingressos

Sexta-feira ou domingo: R$ 96,00 (H.O.G. com garupa), R$ 192,00 (não associados)

Sábado: R$ 142,00 (H.O.G. com garupa), R$ 284,00 (não associados)

Pacote três dias: R$ 238,00 (H.O.G. com garupa), R$ 476,00 (não associados)

