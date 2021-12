Rio Boat Show começa no dia 25 de abril

A 16ª edição do Rio Boat Show, maior salão náutico da América Latina, acontece entre os dias 25 de abril a 1º de maio. A feira será pela segunda vez no Píer Mauá, no Rio de Janeiro, e terá mais de 100 expositores, entre estaleiros e empresas especializadas.

É esperado para o evento um público de 43 mil pessoas, além de um movimento de R$ 280 milhões em negócios realizados. O Rio Boat Show conta com uma infraestrutura de 45 mil metros quadrados, acomodando mais de 100 barcos na água, com 500 metros de pier.

Muitos estaleiros darão a oportunidade de os visitantes fazerem test drive dos modelos. Porém, é preciso que um agendamento seja feito diretamente com as empresas.

A novidade deste ano é um pavilhão dedicado apenas a estaleiros e fabricantes de equipamentos náuticos americanos. Batizado de Pavilhão EUA, o local já tem 16 empresas confirmadas, e todas fazem parte do National Marine Manufactures Association (NMMA), principal associação da indústria náutica de recreio na América do Norte.

Entre os destaques da feira, os lançamentos dos barcos a motor Schaefer 800 (maior iate do estaleiro catarinense Schaefer Yacths), do Intermarine 55 (projetado pelo escritório BMW Group Designworks USA) e do veleiro alemão Bavaria Vision 46 (com três opções de layout e que pode acomodar até quatro casais).

Serviço:

25 de abril a 1º de maio

Horário: de 2ª a 6ª feira, das 13h às 21h / sábado e domingo, das 12h às 21h.

Local: Píer Mauá - RJ (Avenida Rodriguez Alves, 10, Praça Mauá)

Preços: R$ 40,00

Crianças até 1 metro de altura: não pagam

Acima dessa altura: valor normal de R$ 40,00

Pessoas portadoras de necessidades especiais: R$ 1,00

Pessoas acima de 65 anos: R$ 20,00

Programação de palestras:

25/4, quinta-feira - "Como Comprar um Barco"

26/4, sexta-feira - "Tudo sobre Motores"

27/4, sábado - "Fórum de Tecnologia de Construção Naval"

28/4, domingo - "Dia da Vela" - Navegador Silvio Ramos e o engenheiro baiano Aleixo Belov, que lançará na feira o livro da sua quarta volta ao mundo

29/4, segunda-feira - "Mergulho, Apneia e Pesca Sub"

30/4, terça-feira - "Mergulho, Turismo e Foto Sub"

adblock ativo