Revisão gratuita e exposição de antigos na Ferreira Costa

O sábado sempre é o início do descanso do fim de semana, mas também é hora de fazer uma revisão no possante. Entre os vários centros automotivos e oficinas em Salvador, algumas promovem ações para deixar o carro em ordem. A loja Ferreira Costa realiza neste sábado o Pit Stop, serviço de revisão gratuita para os clientes que desejam dar uma geral no veículo.

Assim, você realiza a sua compra e aproveita para deixar também o veículo revisado, garantindo assim a sua segurança e dos demais passageiros. A avaliação especializada no veículo do cliente ocorre das 8h às 16h neste sábado, dia 04/05. O centro automotivo da Ferreira Costa irá analisar as condições de peças, como vela e cabo de ignição, bateria, embreagem, correias, freio e amortecedores dos veículos.



O home center promove também a exposição de carros antigos, que recebe relíquias da indústria automotiva para admiração do público. Os amantes de automóveis poderão conferir os veículos históricos na área externa da loja, na Avenida Paralela.

