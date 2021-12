Revisão do seminovo

Comprar um carro seminovo, de preferência com menos de três anos de uso, tem muitas vantagens em relação ao custo-benefício. Isso porque os carros sofrem forte desvalorização nos primeiros anos de vida, e as revendas oferecem descontos, reduzindo ainda mais o preço em relação ao carro zero. Entretanto, para uma boa compra, é ideal fazer uma revisão no veículo antes de fechar negócio.

É imprescindível, por exemplo, prestar muita atenção no motor durante o processo de revisão. Os ruídos podem sinalizar algum problema, alertando que algo não funciona como deveria. "Se o motor do seminovo apresentar barulho alto ou engasgar enquanto está ligado, a recomendação é não comprar o veículo e continuar pesquisando", ensina Roberto Magalhães, da Total Motor, centro automotivo localizado no Auto Shopping Itapoan.

O óleo do motor também deve ser avaliado com cautela, pois é um dos componentes mais importantes para o bom funcionamento do seminovo. "O óleo ajuda na estabilidade da temperatura do motor e diminui o atrito entre as peças do veículo, reduzindo o desgaste e aumentando a durabilidade delas", alerta Magalhães.

"O ideal é escolher o óleo indicado pelo manual do proprietário". "É de suma importância fazer a vistoria com laudo cautelar, para não ter surpresas desagradáveis em relação ao veículo", adverte.

A viscosidade é a principal característica do óleo lubrificante. "Quanto mais viscoso for o óleo, maior será o atrito entre as peças, o que prejudicará a vida útil do veículo e, por tabela, o desempenho do motor, aumentando o consumo de combustível", afirma o sócio-proprietário do centro automotivo Total Motor.

Uma dica importante é prestar atenção nos símbolos e luzes do painel durante a inspeção. Eles ajudam a identificar problemas no motor. Durante a revisão, veja se todas as funções indicativas dessa ferramenta funcionam adequadamente. É preciso conferir a luz alta, luz baixa, lanternas, setas e a luz de freio.

"Algo imprescindível é conferir o manual de revisão e checar junto com a concessionária se a quilometragem corresponde", alerta Átila Almeida, da Disque Revisão. Ele diz ainda que é preciso fazer um diagnóstico eletrônico completo dos itens: ABS, air bag e injeção eletrônica. "Não se deve esquecer de conferir os itens de segurança como estepe, macaco, chave de roda", ensina. Átila segue advertindo: "Checar com muito cuidado o básico da manutenção, como óleo e filtros, correias e tensores".

Atenção

A administradora do Auto Shopping Rodrigues, Laura Andrade, adverte que é essencial avaliar minuciosamente pintura e lataria. "O ideal é olhar o carro em um lugar aberto e claro. Verificar se há alguma diferença na cor do capô e para-choque", diz.

"Cheque o alinhamento do capô com a lateral, para ver se o espaçamento é muito grande, eliminando o risco de o carro já ter sido batido".

Outra dica de Laura é: "Abrir e fechar as portas do carro com suavidade, a mesma não deve ter barulho nem rangido, isso serve para todas as portas, incluído o porta-malas.

Ela também sugere prestar atenção no ar-condicionado. "Verificar se está funcionando corretamente, o tempo que leva para começar a gelar, se as paletas de ar estão boas ou quebradas, se a saída de ar está sendo uniforme em todos os difusores, para não ter risco de gás baixo ou vazamento no compressor".

E, para finalizar, a dica é comprar em revendas especializadas, que oferecem maior garantia.

Avalie riscos, o barato pode custar muito caro

Em um rápido clique, é possível encontrar inúmeras ofertas vantajosas de carros seminovos em sites de classificados na internet e nas redes sociais. As vantagens dos seminovos, em relação ao custo-benefício, são reforçadas em toda a rede e as fotos e preços impressionam.

Mas as queixas e alertas estampadas no site Reclame Aqui, por consumidores que fecharam negócio direto com o proprietário do seminovo que publicou anúncio no OLX, por exemplo, sinalizam, na própria internet, para o risco da compra direta do proprietário.

Consumidores que enfrentaram problemas com documentação, multas pendentes e toda a sorte de problemas. A OLX se defende explicando que investe para oferecer o melhor serviço de classificados, mas que infelizmente há usuários que utilizam esse serviço “da pior forma”.

Na verdade, seja pesquisando em classificados na internet, em redes sociais ou visitando feirões em alguns locais da cidade – onde pessoas oferecem diretamente seus veículos para a venda – há risco de fazer um mau negócio.

A compra de seminovo em uma revenda ou concessionária está protegida pelo Código de Defesa do Consumidor, o veículo tem garantia, e, se apresentar problemas, essa empresa estabelecida, com CNPJ, pode ser acionada judicialmente. Já a compra direta de um proprietário de veículo não está protegida pelo CDC, não se trata de relação de consumo. Se houver problemas, o comprador tem de buscar amparo no Código Civil e o encaminhamento não será tão ágil.

Todo cuidado é pouco na hora de comprar o seminovo. E pesquisar e fazer inspeção técnica, com check list de vários itens: do motor ao ar-condicionado. A documentação deve ser avaliada, para saber se o IPVA está em dia, se há multas pendentes, se o veículo tem alguma alienação.

Assim como as vendas de modelos zero-quilômetro, o mercado de carros usados segue estável. Com 6,83 milhões de unidades comercializadas no primeiro semestre do ano, o segmento registrou alta irrelevante de 0,7% ante o mesmo período de 2018. A tendência é de crescimento no segundo semestre. E há sinalização de que os consumidores estarão mais atentos, avaliando riscos, em vez de confiar em toda e qualquer propaganda da internet.

