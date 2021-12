Revenda promove Honda Accord

A Imperial Honda Alphaville realizou na última sexta-feira uma ação para clientes fiéis à marca, que desfrutaram do prazer de dirigir o novo Honda Accord. Com visual reformulado, a décima geração do sedã de luxo chama a atenção pelo pacote tecnológico, com programas de assistência ao condutor, como item de série.

"Nós promovemos esse coquetel de lançamento com test-drive para que o cliente tivesse a chance de conhecer esse carro em todos os detalhes", comentou o gerente comercial da concessionária, Vítor Maia.

O novo Honda Accord está disponível na versão Touring e em Salvador custa R$ 204.900. Com design renovado, desempenho superior, interior refinado e muita tecnologia embarcada. O modelo representa a chegada da tecnologia Honda Sensing ao Brasil, um pacote de equipamentos de segurança e assistência ao condutor que proporciona uma nova experiência de condução.

A nova motorização 2.0 Turbo VTEC com injeção direta é capaz de entregar 256 cv e 37,7 kgfm. Conta com uma inovadora transmissão automática de dez velocidades.

