RETROSPECTIVA 2017

Como tem se repetido nos últimos anos, SUVs dominaram os lançamentos de 2017. Considerando aqueles de nova geração ou renovação mais relevante, foram sete novidades: Land Rover Discovery, Ford EcoSport, Renault Captur, Chevrolet Equinox, Peugeot 3008, Volvo XC60, Audi Q5, Jac T40 e Hyundai Creta.

Mas 2017 marcou, também, uma agitação em segmentos que pediam estreias de volume. Renault Kwid, Volkswagen Polo e Fiat Argo chegaram como protagonistas ente os hatches, o que fará a concorrência se mexer em 2018.

Honda WR-V, BMW Série 5, Audi A5 Sportback e Nissan Frontier também se destacaram em seus segmentos. Confira abaixo as principais novidades do ano.

Hatches

Renault Kwid

Partindo de R$ 29.990, trouxe a régua de preços do segmento de volta à realidade. Ainda que não ofereça ar-condicionado ou direção hidráulica na versão Life, é o que mais preza pela segurança dos ocupantes: quatro airbags e sistema Isofix são de série. O motor 1.0 de 3 cilindros dá conta do recado, mas é ruidoso.

Fiat Argo

Sucessor de Palio e Punto, o Argo chegou com amplo leque de versões – sete no total. Bom conjunto mecânico (sobretudo quando equipado com o motor 1.3), fartura na lista de equipamentos e visual atraente garantiram a boa marca de 5 mil emplacamentos em novembro. Mesmo menor, o motor 1.3 se mostra mais interessante do que o 1.8.

Volkswagen Polo

Voltou ao mercado para ser referência não apenas no dele, mas em outros segmentos também. Projeto global e alinhado ao Polo vendido na Europa, se apoia na plataforma modular MQB para ser o mais seguro da categoria. A versão Highline brilha com motor 1.0 turbo e painel digital, enquanto a racional 1.6 MSI peca no acabamento.

SUVs

Land Rover Discovery

Valente no fora de estrada, ágil na estrada e na cidade, bem equipado e espaçoso, o Discovery é daqueles carros completos, forte candidato a ser o escolhido caso pudéssemos ter apenas um carro na vida. Pena que a versão SE começa em R$ 363 mil, mas poucos automóveis são tão versáteis.

Ford EcoSport

Precursor do segmento de utilitários compactos, o “Eco” devia uma repaginação. E veio: design atualizado, acabamento interno evoluído e motor 1.5 de três cilindros suave e econômico. Talvez não retome a liderança tão cedo, mas é personagem fundamental a ser conhecido antes de o consumidor fechar a compra.

Chevrolet Equinox

Há um abismo entre o Equinox e o Captiva, seu antecessor. Maior e mais bem equipado, o novo SUV será a pedra no sapato do Jeep Compass em 2018. Custando R$ 149,9 mil, se destaca também pelo motor 2.0 turbo, de 262 cv e 37 kgfm de torque, associado a um câmbio automático de nove marchas – um tanto lento para a vontade do motor, mas eficiente.

Peugeot 3008

Lançada no ano passado, a segunda geração do 3008 abocanhou o título de "Carro do Ano 2017", premiação europeia considerada uma das mais importantes do mundo. Não é qualquer carro que leva esse troféu para casa; quem leva é porque tem algo de especial. Se a Peugeot conseguir melhorar a própria imagem.

Volvo XC60

Se o antigo XC60 já fora um sucesso por aqui, a nova geração promete repetir e amplificar o bom desempenho. Traz plataforma nova (SPA), tração integral, motor 2.0 turbo e transmissão automática de oito velocidades.

