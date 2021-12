Reparo automotivo de excelência

Os proprietários de veículos, que não têm um mecânico de confiança sempre passam por uma "dor de cabeça" quando o carro apresenta problemas. Só na Bahia são mais três mil centros de reparo automotivo credenciadas no Cadastro Nacional de Atividade Econômica (CNAE), e aí bate aquela dúvida, qual oficina levar o carro? Uma das alternativas para ter qualidade de serviço e atendimento é procurar as oficinas sindicalizadas ao Sindicato de Reparo Automotivo da Bahia (Sindirepa).

O sindicato oferece orientações jurídicas e organizacionais para oficinas, cursos de capacitação para gestores e funcionários e ainda faz visitas aos estabelecimentos. A ideia é verificar a aplicação do padrão de qualidade determinado pela Associação Brasileira das Normas Técnicas (ABNT) para oficinas mecânicas.

Serviços

O engenheiro mecânico Gildson Dantas, especialista em engenharia automotiva, acredita que a sindicalização representa um selo de qualidade nos serviços da oficina. "O dono de veículo quando precisa levar o carro para realizar reparos, deve ficar atento a estrutura, limpeza e organização da oficina. Também precisa se certificar da capacitação profissional dos funcionários, se tem conhecimento técnico para a função que desempenha. E ainda se o local oferece garantia do serviço realizado", ressalta Dantas.

Maurício Freitas, presidente do Sindirepa e gestor da Polidiesel Retífica de Motores, garante que o sindicato se preocupa com a padronização da qualidade das oficinas e atua na defesa dos interesses comuns do setor.

"O sindicato visa otimizar as oficinas em todos os quesitos, como atendimento, serviço, estrutura e relacionamento entre os funcionários. Os centros automotivos sindicalizados têm ainda desconto em serviços oferecidos pelos parceiros do Sindirepa – Sesi, Senai, Instituto Euvaldo Lodi (IEL), Centro Industrial do Estado da Bahia (Cieb)", explica Freitas.

Para se sindicalizar a oficina deve ter CNAE referente a manutenção e reparação de veículos automotores. "Gestores de oficinas que tenham interesse em se sindicalizar devem entrar em contato com o Sindirepa, por e-mail ou telefone, para receber a ficha de inscrição e agendar a visita do sindicato ao estabelecimento", esclarece Freitas. A sindicalização tem um valor mensal de R$ 100.

Segundo Juraci Figueredo, administrador do Centro Automotivo Cabula, localizado no bairro, desde que se sindicalizou sua oficina ficou mais organizada e seus funcionários mais capacitados. "O cumprimento das normas estabelecidas pela ABNT é um diferencial para a oficina. E o Sindirepa sempre orienta a melhor forma de aplicar o padrão de qualidade para serviço, atendimento e até descarte de resíduos, o que evita surpresas com a fiscalização", conta Figueredo.

Joelson Dias, gestor da Santa Cecília funilaria e pintura, afirma que as maiores vantagens da sindicalização são os cursos de capacitação e as orientações para o cumprimento das normas técnicas.

"As oficinas precisam se unir para reivindicar causas coletivas, como a questão tributária e o relacionamento com as seguradoras de veículos. Sem falar que, sindicalizados, os gestores de oficinas ficam mais informados e preparados para atuar no mercado automotivo", esclarece Dias.

No ano de 2016, o Sindirepa ofertou os cursos de negociação e gestão de conflitos, visão estratégica, gestão de tempo, liderança e empreendedorismo, para os gestores de empresas. E para os colaboradores os cursos foram de comportamento organizacional, ética e postura profissional, relacionamento interpessoal no trabalho e trabalho em equipe.

Para Manoel Duarte, encarregado de montagem de motores da Polidiesel, no bairro Pirajá, é importante atualizar os conhecimentos na área de trabalho.

"Já participei de muitos cursos e palestras oferecidos pelo Sindirepa e fiz cursos no Senai, como o de montagem de motores, por intermédio do sindicato. Volto dos cursos mais capacitado e busco trocar as experiências que aprendo nos cursos com meus colegas de trabalho", relatou Duarte.

De acordo Simon Lobato, gerente de projetos do Sindirepa, este ano o sindicato pretende investir no projeto Criando Ativos Estratégicos, que visa à pesquisa setorial do segmento de reparação automotiva e, com base nos resultados obtidos, promover a formação e desenvolvimento das competências identificadas no estudo.

"É necessário entender as necessidades e principais falhas do setor automotivo, para atuar na otimização das empresas e interceder junto ao poder público por políticas públicas para o mercado automotivo, pois queremos que o setor tenha leis e exigências compatíveis com a sua realidade de atuação no mercado", explica Lobato.

*SOB SUPERVISÃO DO EDITOR MARCOS CASÉ

