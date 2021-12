Renovação em três modelos da Renault

Principal marca francesa no universo automobilístico brasileiro, a Renault aposta na nova linha 2020 dos modelos Sandero, Logan e Stepway para conquistar 10% do mercado brasileiro em 2022. Palavras de Ricardo Kondo, presidente da empresa com base em São José dos Pinhais (PR), ressaltando ainda que esses três modelos lançados em dezembro de 2007 "foram os responsáveis pelo crescimento da marca na segunda metade dos anos 2000". O espaço interno e a manutenção de baixo custo foram os atributos que a linha consolidou como qualidades desde então. Para estender o ciclo de vida desse projeto, a empresa incorporou à linha uma estrutura reforçada, que aumentou em 14 kg o peso do monobloco, visual dianteiro e traseiro atualizado e, o mais importante, a opção do câmbio CVT de seis marchas (já utilizado no SUV Captur) e quatro air bags de série em todas as versões.

Identidade luminosa

Externamente, a nova linha 2020 se destaca pela identidade luminosa, que adota LEDs nos blocos óticos dianteiro e traseiro, solução que caracteriza uma prática da indústria para renovar um projeto que chega próximo ao fim do seu ciclo de vida. Não há indicações de que a segunda linha mais vendida entre os modelos da Renault – perde para o Kwid e ganha do Captur – vá desaparecer em breve, mas pode-se esperar para breve a motorização turbo a partir do bloco SCe 1.0 de três cilindros, marcando a segunda geração da família que chegou ao mercado em 2008. Essa novidade pode estrear no mercado indiano, onde o Kwid local utiliza motor de 800 cm³ aspirado.

Preços

Na esperança de aumentar, ou pelo menos manter, as vendas dessa família (35.064 unidades vendidas no primeiro semestre), outras novidades incorporadas foram no interior e no câmbio. O painel ganhou uma nova tela multimídia de 7" e com melhor resposta ao toque. Entre suas funcionalidades estão o trivial espelhamento de Android Auto e Apple CarPlay e o Driving Eco2, programa que contribui bastante para melhorar o consumo de combustível e funciona como um jogo eletrônico.

Infelizmente, a porta USB está situada no topo da tela, e caso você não utilize um suporte de celular fixado junto ao lado interno do para-brisa, o cabo de energia ficará sambando pra lá e pra cá, enquanto você dirige o veículo. Ponto positivo foi a instalação dos eficientes comandos dos vidros elétricos junto ao tímido apoia-braço da porta do motorista. O volante de bons diâmetros (ligeiramente achatado no arco inferior) e pegada (em especial o revestido em couro) comanda um sistema eletro-hidráulico e tem regulagem apenas de altura, opção adotada puramente por questões de custo.

Em relação a um câmbio mecânico, as características técnicas do câmbio CVT X-Tronic impõem dimensões maiores na altura, o que tornou os novos modelos 40 mm mais altos que as versões anteriores. A mudança contribui para proteger o equipamento da péssima pavimentação das vias públicas brasileiras e cobra em termos de estabilidade e estilo, especialmente no Logan. O uso de protetores de cor preta junto às caixas de roda ajuda a reforçar essa sensação de altura.

Destaques

Se a venda direta para frotistas e empresas ganha terreno, a Renault replicou o esquema adotado pela Toyota há cerca de três anos; trata-se do Troca Fácil, variação do leasing com composição de 30% de entrada, 49 prestações mensais e 35% de saldo no final do contrato. Para fidelizar o cliente, a marca garante adquirir o veículo mantido de acordo com os preceitos de garantia (que dura três anos), pagando 80% do valor indicado pela tabela Fipe.

Além disso, se o financiamento da marca for com o banco Renault, há um bônus de R$ 2 mil, o que, segundo o diretor de marketing da empresa, Federico Goyret, traz vantagens adicionais: "Ao assumir a prestação mais baixa do Troca Fácil, facilitamos as condições para o cliente adquirir um modelo mais equipado".

Stepway, identidade própria

Outra novidade puramente comercial é a criação da identidade Stepway, que perde o nome Sandero e ganha identidade própria. Vale mencionar o esforço da Renault em contribuir para o fim do império preto-prata-branco: a paleta de cores da nova linha tem o azul-iron, exclusivo do Sandero, e beige-dune, oferecido apenas no Stepway. A versão RS 2.0 tem posicionamento de exclusividade (corresponde a 1% da produção total da família Sandero) e será apresentada dentro de um mês.

Stepway agora é homologado como SUV pelo Inmetro e perdeu o nome Sandero; a versão aventureira segue em carreira solo

Versão mais cara do sedã Logan é a Iconic 1.6 CVT X-Tronic – R$ 71.090,00; modelo também ganhou novo conjunto luminoso na traseira

