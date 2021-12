Renegade quer seu limite

O Renegade é o SUV de entrada da Jeep no Brasil. Primeiro modelo produzido na moderna fábrica de Goiana (Pernambuco) da FCA (Fiat Chrysler Automobiles), empresa que administra a marca Jeep, o utilitário chega à linha 2017 com novidades.

E olhe que as leves mudanças foram no visual e também na parte mecânica da versão com motor 1.8 flex, com câmbio manual de cinco marchas ou transmissão automática de seis velocidades.

Depois de críticas contra a vontade de andar do Renegade flex, enfim a engenharia da Jeep conseguiu realizar alguns ajustes na calibração do propulsor 1.8 EtorQ Evo flex, incluindo novo coletor de admissão variável (VIS), partida a frio sem tanque auxiliar, alternador inteligente, bomba de combustível inteligente e óleos de baixo atrito para motor e transmissão. Isso tudo deixou o SUV mais esperto, mas bem pouco com acréscimo de apenas 7 cv, gerando 139 cavalos com etanol, quanto no torque máximo de 19,3 kgfm a 3.750 giros do motor com etanol. Assim, é possível ter uma economia maior no combustível.

Desta vez, a Jeep instalou ainda sistema Stop&Start, além de outros dispositivos como monitoramento indireto da pressão dos pneus (iTPMS), pneus verdes e indicador de troca de marchas no quadro de instrumentos, itens que agem diretamente no quesito economia de combustível.

Mas há ainda outras novidades, como a oferta de uma nova versão topo da gama, a Limited flex, com valor sugerido de R$ 97.990.

O Renegade Limited com motor flex vem com um amplo pacote de equipamentos para aumentar ainda mais a comodidade do motorista e demais passageiros. O utilitário da Jeep incorpora uma grade mais cromada, ao estilo do modelo vendido nos Estados Unidos. E vem ainda com bancos de couro, ar-condicionado digital, farol de xenônio, chave presencial, tela de sete polegadas, além de sistema de rebatedores elétricos dos retrovisores e sensor de chuva e iluminação. Seu interior é bem mais caprichado. Há também rack de teto.

Mais recheio

A Jeep também aumentou os itens de série nas outras versões do Renegade com motor flex e também com propulsor 2.0 turbodiesel, de 170 cavalos, câmbio 9speed e tração integral.

Na Sport, tem a mais porta-óculos, barras longitudinais de teto, banco do passageiro rebatível e com porta-objetos sob o assento, além de multimídia Uconnect 5" com tela de toque, GPS e câmera de ré (com motor 2.0 Diesel). A Longitude traz mais porta-óculos e bancos de couro (com motor 2.0 Diesel) no veículo.

O Renegade Trailhawk é a versão mais aventureira e tem valor de R$ 136.990. A Jeep oferece mais air bags laterais, de cortina e de joelhos para o motorista, além de faróis de xenônio, chave de presença Keyless Enter'n Go, bancos de couro e rebatimento elétrico dos retrovisores de série.

Com exclusividade, A TARDE Autos andou no Renegade Limited pelos arredores de Jurerê Internacional, bairro que mais parece Miami em Florianópolis. Na primeira vista, o utilitário esportivo realmente está com visual mais agradável. Na hora de acelerar, é notado que o Renegade flex ficou mais esperto, principalmente nas saídas e nas aceleradas, momentos que entram o maior torque, de maneira mais linear, e a vontade de andar.

O jornalista viajou a convite da Jeep do Brasil

