Renegade ganha nova versão de entrada por R$ 68,9 mil

O Renegade registrou crescimento de vendas no mês de julho. Para aumentar ainda mais, a Jeep apresentou uma versão mais básica , a com motor 1.8 Flex, tração 4x2 e câmbio manual de cinco marchas.

Com valor de R$ 68,9 mil - R$ 3 mil mais em conta que o Renegade Sport 1.8 Flex manual, a nova versão de entrada do Renegade vem com rodas de aço estampado de 16 polegadas.

Dispensa assim as rodas de liga leve e outros atributos, como os faróis de neblina, alarme, comandos do som no volante e sensores de estacionamento. O novo Renegade Sport com rodas de aço tem propulsor 1.8 bicombustível, de 132 cavalos.

Entre os equipamentos de série, a Jeep inclui ar-condicionado, direção elétrica, sistema de som com Bluetooth e USB, vidros, travas e retrovisores elétricos e freio de estacionamento elétrico. O sistema de freios a disco é nas quatro rodas e há controle de estabilidade. A tração é dianteira.

