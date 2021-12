Renegade 2019 vem brigar por mais espaço

Desde o lançamento do Renegade, há quatro anos, a Jeep viu o mercado ser bombardeado por SUVs compactos que atropelaram sua antiga liderança de mercado. Modelos como o Nissan Kicks e o Hyundai Creta cresceram entre os mais vendidos, mas a FCA que está feliz da vida com o Compass no andar de cima, quis mexer também no irmão menor da linha. Assim, lançou nesta semana o Novo Renegade 2019, que tem preços reduzidos nas versões de entrada como a Sport, por R$ 78.490 com câmbio manual e R$ 83.990 na versão automática. Versátil, os preços do Renegade vão até R$ 136,3 mil, no caso das versões diesel, que são as mais em conta do mercado.

Visual e conteúdo

Mudam o ângulo de entrada no Renegade, que raspava facilmente nas valetas com parachoque mais recuado, o porta malas foi ampliado em 47 litros por conta do estepe temporário, um discreto porta-objetos e novos comandos no painel. Nas versões de entrada fica mantido o pacote que inclui dois airbags obrigatórios, freios ABS, ar-condicionado, câmera de ré, volante com ajuste de altura e profundidade, volante com comandos do som, vidros elétricos, controle de tração e estabilidade. Mais equipada é a versão Longitude por R$ 91.490 e que traz a nova multimídia com 8,4 polegadas, conexão com smartphones Android Auto e Apple CarPlay, comandos por voz e climatização ajustável pela central multimídia. A partir da versão Limited a coisa muda, e não é só no preço: R$ 96.490. Entram em cena os novos farois em LED com luzes diurnas e um conjunto novo cromado para as sete barras na grade, além de um pacote de sete airbags. O pacote Trailhawk incorpora o visual off-road com adesivo no capô, interior diferenciado e teto pintado em preto. As versões Sport, Longitude e Limited trazem o velho conhecido motor 1.8 E.torQ flex de 139 cv e 19,3 kgfm de torque com etanol ou 135 cv e 18,8 kgfm de torque com gasolina. A versão Custom sai de linha. A versão Sport mantém o câmbio manual de cinco marchas e as demais tem transmissão de nove velocidades, também já conhecida.

.

Diesel

Hábil em terrenos fora de estrada, o Renegade continua mostrando habilidades para quem quer mais do que um SUV citadino. São duas versões com motor 2.0 Multjet II de 170 cv e 35,7 kgfm de torque, sempre com câmbio automático de nove marchas e a tração é 4X4 com reduzida. Também completas e com a multimídia de tela maior, o Renegade Diesel Longitude parte de R$ 125.490 e a Trailhawk custa R$ 136.390.

.

Turbo?

Não foi desta vez que a FCA incorporou os bons motores turbo oferecidos na Europa, bem como mudanças como as lanternas traseiras em LED. No Velho Continente, são oferecidos o motor 1.0 turbo de três cilindros e o 1.3 turbo de 150cv, que poderia substituir o já antigo 1.8 e.TorQ de 139cv com eficiência e consumo aprimorado. Para toda a linha Renegade, a garantia é de três anos, com opção de garantia estendida que pode incluir também os acessórios da linha Mopar para até cinco anos. As três primeiras revisões são gratuitas mas só para quem adquirir um dos produtos da linha Renegade até 31 de dezembro.

