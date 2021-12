Renault tem Fluence com pacote cheio

Neste segundo semestre de 2013, não há segmento mais movimentado do que o dos sedãs médios no Brasil. E para não perder espaço, a francesa Renault reposicionou o Fluence. Entre os itens agregados ao já bom pacote de equipamentos do Fluence, estão os mostradores com instrumentação digital e rodas maiores de 17 polegadas na versão topo da gama Privilège.

Assim, o carro ganha um gás a mais para brigar com os novos Peugeot 408, Citroën C4 Lounge, Ford Focus, além dos líderes japoneses Toyota Corolla e Honda Civic.

Classiautos rodou com o Fluence Privilège com motor 2.0 16V flex, de 143 cavalos de potência máxima, e câmbio automático de seis velocidades, com tecnologia CVT X-Tronic, compartilhada pela Aliança com a Nissan. Em parceria, sempre uma marca termina se beneficiando no aspecto mecânico, desenho de determinadas peças da carroceria ou mesmo com uma ação de marketing mais ousada, por exemplo. No caso da Renault, a transmissão originada da Nissan é, de fato, um diferencial para os carros da marca francesa.

Lançado em 2011 no Brasil, o sedã Fluence sempre ficou com o ônus de ser um veículo "importado". Feito na Argentina como a maioria dos sedãs médios "nacionais" (C4 Lounge, 408 sedã e novo Focus, por exemplo), o Fluence ainda não é um carro bom de vendas em todo o País.

Por outro lado, seu pacote de equipamentos na versão top Privilège não fica a desejar a nenhum dos rivais. Esbanja desenho moderno na carroceria, conforto e comodidade para o motorista e demais passageiros e transporta facilmente cinco adultos, mais as bagagens no porta-malas de 530 litros de capacidade de carga.

Há sistema de navegação por GPS, seis air bags, computador de bordo com múltiplas funções, ar-condicionado dual zone, sensores de chuva e crepuscular, som com bluetooth e os desejados teto solar com sistema antiesmagamento e chave-cartão presencial, com ignição do motor em um botão no painel de instrumentos.

O Fluence traz ainda direção elétrica com assistência variável, mais leve para condução e nas manobras na cidade, volante com regulagem de altura e profundidade, controle de estabilidade e de tração, além de freios ABS com EBD e auxílio de frenagem de emergência.

Assim, fica mais fácil rodar com o Fluence em situação urbana e, principalmente, em viagens. Por sinal, a navegação por GPS é precisa e dá gosto colocar um endereço e chegar facilmente de Fluence em qualquer lugar.

