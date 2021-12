Renault solta Sandero e Logan 2013

Antes mesmo do lançamento, a Renault já soltou a dupla Sandero e Logan no Brasil. Os dois modelos serão apresentados no fim deste mês e já estão à disposição para configuração no site de vendas da fabricante francesa. Tanto o Sandero quanto o Logan ganham novo visual frontal e na traseira, além de um maior cuidado no acabamento, principalmente do painel de instrumentos.

A grande novidade no hatch Sandero é o retorno da versão GT Line, que sairá por R$ 38.470. Destaque para o visual exclusivo e diferenciado, com faróis com máscara negra, para-choque com a parte inferior pintada de preto, adesivos decorativos nas portas, rodas de liga leve de 15 polegadas com pintura preta, aerofólio, para-choque traseiro com aplique personalizado, capas dos espelhos retrovisores na cor preta e maçanetas pintadas na cor da carroceria. São quatro opções de cor: prata Etoile, preto Nacré, branco Glacier e vermelho Vivo. Seu interior tem acabamento na cor carbono com vários detalhes, como costuras vermelhas, além do emblema que identifica a versão.

Linha 2013 de Logan e Sandero:

Logan 2012/2013

Authentique 1.0 16v - R$ 26.450

Expression 1.0 16v - R$ 31.770

Expression 1.6 8V - R$ 35.480

Expression 1.6 16v Automático - R$ 39.230

Sandero 2012/2013

Authentique 1.0 16V - R$ 27.030

Expression 1.0 16V - R$ 32.610

Expression 1.6 8V - R$ 35.930

GT Line 1.6 8V - R$ 38.470

Privilège 1.6 8V - R$ 38.470

Privilège 1.6 16V (aut.) - R$ 41.750

Stepway 1.6 8V - R$ 40.660

Stepway 1.6 16V (aut.) - R$ 44.870

Sandero Stepway Rip Curl 1.6 16V - R$ 41.150

adblock ativo