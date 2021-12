Renault Sandero e Logan mostram nova traseira

Finalmente o Sandero vai passar por uma reestilizaçao. A Renault liberou essa semana imagens registradas no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). Entre as novidades, o que mais chama atenção é a nova traseira do hatch que ganhou lanternas mais horizontais, em formato de gota, que invadem a tampa traseira. A expectativa é que o modelo seja revelado por completo em 2018.

Novas mudanças também serão aplicadas ao Logan. O sedã virá com as mesmas alterações na frente que o Sandero, só que a traseira não terá as novas lanternas, seguindo com o desenho atual.

Na parte mecânica, os motores 1.0 de 82 cv e 10,5 kgfm na versão de entrada, com câmbio manual de 5 marchas, e o 1.6 de 118 cv e 16 kgfm na versão topo de linha, também manual permanecem inalterados a não ser pela opção automática. Sai de linha o cambio automatizado Easy’R e entra em cena a transmissão do tipo CVT que a Renault já usa nas versões com motor 1.6 dos utilitários Duster e Captur.

