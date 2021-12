Renault nomeia Thierry Bolloré como chefe interino, mas mantém Carlos Ghosn na presidência

O conselho administrativo da Renault nomeou nesta terça-feira, 20, como chefe interino, Thierry Bolloré, mas não tirou de Carlos Ghosn o cargo de presidente-executivo e presidente do conselho da empresa.

O brasileiro Ghosn foi preso no Japão, na segunda-feira, 19, sob acusação de sonegação e uso indevido de bens da Nissan, empresa com a qual a Renault mantém aliança e da qual é acionista majoritária.

O governo francês, que detém 15% das ações da Renault, tinha solicitado à montadora que nomeasse uma governança interina, mas não exigia a retirada de Ghosn do conselho da empresa, porque ainda não há condenação formal ou provas. O conselho da Nissan, que já indicou que demitirá Ghosn, se reúne na próxima quinta, 22, com a Renault.

Thierry Bolloré, de 55 anos, recebeu a direção executiva "provisória" da Renault e, portanto, terá "os mesmos poderes" que o presidente, que mantém o seu cargo, considerado temporariamente impedido, disse a empresa em um comunicado.

O conselho indicou que se reunirá regularmente sob a presidência do diretor principal, Philippe Lagayette, "para preservar os interesses da Renault e garantir a sustentabilidade da aliança" com os fabricantes japoneses Nissan e Mitsubishi, a terceira de aliança. França e Japão tinham reafirmado, nesta terça, seu forte apoio às 3 montadoras cujas ações caíram após as notícias da prisão.

adblock ativo