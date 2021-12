Renault muda pouco e quer muito com o Duster 2016

Lançado em 2011 no Brasil, o utilitário Duster ganha mudanças leves justamente no período do boom dos SUV´s compactos. Com preço de R$ 62.990, o novo Duster ganhou apresentação em um campo de provas na região de Tuiuti, depois que as fortes chuvas interditaram o local no município de Brotas, interior paulista. Com todo a infraestrutura montada para mostrar as novidades no visual e no aumento da cavalaria no utiliário, a Renault mostrou por quais motivos o modelo tem competividade frente no segmenro dominado pelo Ford EcoSport, líder no mercado brasileiro.

O modelo incorpora linhas mais modernas, com para-choques maiores, faróis e lanternas com LED, rodas exclusivas e uma barra mais reforçada no teto.O novo Duster chega em cinco versões, com a opção dos motores 1.6 16V Hi-Flex e 2.0 16V Hi-flex e duas opções de câmbio. Será ofertado na versão de entrada Expression 1.6 16V com câmbio manual, Dynamique 2.0 16V com câmbio manual, Dynamique 2.0 com câmbio automático e a topo da gama Dynamique 2.0 16V 4x4 (manual).

Usando a máxima de reunir conforto, espaço e tecnologia embarcada, a Renault quer manter o Duster no topo. Assim, a marca francesa alinhou o Duster 2016 ao padrão do Sandero e do Logan, modelos que dividem a plataforma com o utilitário produzido em São José dos Pinhais, no Paraná.

Entre as novidades, a Renault melhorou o acabamento e incluiu no multimídia (Media NAV Evolution) funções, como informações de trânsito em tempo real e possibilidade de acessar mídias sociais por meio de um aplicativo via smartphone, além de novas funções como: temperatura externa, o eco-coaching o eco-scoring. Além disso, o carro ganhou a cor exclusiva marrom-safári.



Versões e preços do Duster 2016:

- Expression 1.6: R$ 62.990

- Dynamique 1.6: R$ 67.990

- Dynamique 2.0: R$ 72.990

- Dynamique 2.0 4×4: R$ 78.490

- Dynamique 2.0 A/T: R$ 75.990

* O jornalista viajou a convite da Renault do Brasil

