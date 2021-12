Renault leva Talisman Sport Touerer para Frankfurt

Com a missão de substituir o Laguna, o Sport Touerer fará sua estreia mundial no Salão de Frankfurt, em setembro. Design dinâmico e personalidade, assim foi definido o novo modelo da Renault que mede 4,86 metros de comprimento, 1,87 m de largura, 1,46 m de altura e possui 2,81 metros de entre-eixos. A capacidade do porta-malas é de 572 litros, um pouco menos do que a versão sedã (608 litros), mas com a vantagem de acomodar objetos mais altos.

Sob o capô, o carro apresenta a mesma gama de motorizações da berlina, o que significa que será possível optar entre cinco propulsores. Entre a oferta de motores estão três opções a diesel Energy DCi 110, 130 ou 160 com transmissões manuais ou automáticas de seis velocidades, além de dois gasolina Energy TCe 150 e 200 com caixa automática de dupla embreagem e sete velocidades

A versão perua do mais novo Renault começa a ser vendida até o fim de 2015 na Europa.

adblock ativo