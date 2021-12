Renault lança Sandero Stepway 2015

Após ser apresentado no Salão de São Paulo, o Sandero Stepway 2015 chega definitivamente às concessionárias. Na onda da tecnologia, a Renault equipou o esportivo com o novo sistema Media NAV 1.2, ar-condicionado automático, sensor de estacionamento e piloto automático.

Para atrair os consumidores a aposta principal da marca fica por conta do do carro é no pacote de série. Inclui o sistema Media NAV 1.2, uma central multimídia com tela sensível ao toque de sete polegadas integrada ao painel. O dispositivo traz as novas funções Eco-Coaching e Eco-Scoring, além de GPS, bluetooth, rádio, visualização da temperatura e "pop-up" com informações do ar-condicionado.

No hatch aventureiro da Renault, a função Eco-Scoring avalia a condução do motorista, levando em conta o momento certo para a troca de marchas. São dispostos também itens como a regularidade da velocidade, o consumo e a km percorrida.O Eco-Scoring funciona com o Eco-Coaching, que ajuda o condutor a dirigir de modo mais econômico.

Outro sistema de segurança que completa a lista tecnológica do modelo é o Piloto automático. O programa evita que o motorista infrinja as leis do código brasileiro de trânsito. Basta programar a velocidade máxima e, por meio de alertas sonoros, o sistema impede que o veículo ultrapasse o limite determinado. Isto ocorre mesmo que o motorista continue acelerando. Entretanto, em caso de emergência, o motorista tem a opção de pisar no acelerador até o fundo, o que desativa o limitador de velocidade, para possíveis

ultrapassagens.

Sob o capô, o Sandero Stepway 2015 mantém o já conhecido motor 1.6 8V Hi-Power, que rende 106 cavalos de potência quando abastecido com etanol e 98 cv com gasolina. O câmbio é manual de cinco marchas. A Renault oferece também a opção da versão automatizada Easy'R, que traz bancos revestidos de couro e os mesmos equipamentos da versão manual.

A Renault incluiu mais itens no Sandero Stepway, que tem preço a partir de R$ 48.650. O hatch ficou ainda 4 cm mais alto na suspensão (agora com 19 cm de altura). Além disso, o Stepway ganha para-choque exclusivo e faróis com máscara negra e de neblina. Nas laterais destacam-se os contornos dos para-lamas dianteiros e traseiros, e o exterior ficou ainda mais valorizado com as novas rodas de 16 polegadas.

O novo Sandero Stepway tem garantia de fábrica de três anos ou 100 mil quilômetros rodados, prevalecendo o que ocorrer primeiro.

adblock ativo