Renault lança Sandero R.S Racing Spirit

A Renault do Brasil reforça sua versão aventureira do Sandero R.S e lança a série especial intitulada Sandero R.S Racing Spirit. Com preço sugerido de R$ 66.400 – R$ 3.000 mais caro que o R.S convencional – o modelo traz itens adicionais como rodas de 17 polegadas e uma série de diferenciais estéticos.

Limitada a 1.500 unidades, o carro produzido em São José dos Pinhais (PR) tem visual mais agressivo e esportivo. O destaque está nos detalhes na cor vermelha presente nas capas de retrovisores, pinças de freio, contornos dos para-choques e no centro das rodas e as faixas laterais contam com a inscrição Racing Spirit.

Por dentro, o Sandero ganhou bancos com detalhes também em vermelho, incluindo a costura dos tecidos e volante. Até o aro dos difusores de ar-condicionado e do velocímetro ficaram no novo tom. O volante é multifuncional, e assim como o no R.S, há pedaleiras de alumínio. O console central traz a central multimídia com detalhes em Black Piano.

A lista de itens de série inclui ainda controle de estabilidade (ESP), direção hidráulica, seletor de modo de condução, sensor de estacionamento traseiro, controle de velocidade de cruzeiro, sistema multimídia com tela touch de 7 polegadas e GPS.

A mecânica segue intacta. O modelo mantém a transmissão manual de seis marchas com relações curtas e o motor 2.0 aspirado de 150 cv e 20,9 mkgf (etanol). Segundo informações da montadora, o Sandero RS é capaz de fazer 0 a 100 km/h em 8 segundos, e de alcançar 202 km/h de máxima.

O Sandero Racing chega com o sistema RS Drive, acionado por meio de um botão no painel, que permite ao motorista escolher entre três modos de condução (Standard, Sport e Sport+) e atua junto aos controles eletrônicos de tração e de estabilidade, além do acelerador.

