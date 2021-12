Renault lança novo Fluence com mudanças visuais

Em busca de espaço na acirrada briga dos sedãs médios, a Renault aposta em mais tecnologia e preço competitivo com a versão 2015 do Fluence. O veículo traz design alinhado a nova identidade visual da marca francesa e aposenta o modelo anterior. A aposta é mais conforto e praticidade para o uso diário com preços a partir de R$ 66.890 na versão de entrada Dynamique manual e R$ 71.890 na Dynamique com câmbio CVT.

Tem ainda o Dynamique CVT Plus a partir de R$ 74.890 e o Fluence Privilège, a partir de R$ 82.990. A estratégia foi sair com o mesmo preços praticados nas versões de entrada e valores mais baixos nos tops de linha, comparado com os modelos 2014.

A meta é vender mil veículos por mês e ganhar mercado (entrar no top 5) entre os concorrentes, principalmente o Toyota Corolla, o Honda Civic, o Chevrolet Cruze, o Nissan Sentra e o Ford Focus.

O carro foi apresentado oficialmente à imprensa na manhã desta terça-feira (11), em evento na capital paulista. Entre as novidades da linha 2015 do Novo Fluence estão o novo sistema multimídia R-Link, com tela maior, de 7 polegadas, com recurso multitoque e comando de voz para efetuar chamadas telefônicas; o Isofix sistema de fixação de cadeirinhas infantis no banco traseiro; luzes LED na traseira e nos indicadores de setas nos retrovisores, direção elétrica com assistência variável e computador de bordo multi-funções.

Segundo o presidente da Renault do Brasil, Olivier Murguet, a renovação do visual era um pedido do mercado e alinha o Fluence com o restante da gama da marca. Apenas o Duster e o Clio ainda não mudaram o visual, mas o Duster deve sofrer atualização em breve.

"Ouvimos o que o nosso público desejava e renovamos nossa marca. O resultado é um crescimento nas vendas que deve nos dar cerca de 7% do mercado este ano", explicou.

O Fluence vem com o já conhecido motor 2.0 16V Hi-Flex, com duplo comando de válvulas no cabeçote, que geram e 143 cv (etanol) e 140 cv (gasolina). São duas opções de câmbio: 6 marchas manual e o CVT X-Tronic. Está disponível nas versões Dynamique, Dynamique CVT, Dynamique CVT Plus e Privilège, que saem recheadas de equipamentos de série como ar-condicionado automático dual zone, chave cartão hands free, quatro airbags (dianteiros e laterais), freios ABS, sensor de chuva, sensor de luminosidade, controle de tração e piloto automático.

Por fora o destaque é o design da nova frente, que tem novo para-choque com luzes LED-DRL (Day Running Light) e as novas rodas aro 16 e 17 polegadas, a depender da versão.

*Jornalista viajou a convite da Renault do Brasil

adblock ativo