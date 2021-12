Renault lança Novo Clio nacional

O Clio está renovado no Brasil. Longe das formas mais modernas da versão europeia mostrada no Salão de Paris, em outubro passado, o compacto da Renault é um modelo da segunda geração com um upgrade no visual. De quebra, ganhou novo motor 1.0 16V Hi-Power, substituindo o antigo 1.0 16V Hi-Flex. O novo propulsor Hi-Power ficou mais potente, tanto com etanol (E100), quanto com gasolina (E22). São 80 cv e 77 cv, respectivamente, a 5.750 rpm. O torque também melhorou. Agora são 10,1 kgfm, com gasolina, e 10,5 kgfm com etanol, a 4.250 rpm .

Disponível nas versões Authentique (2 ou 4 portas) e Expression (4 portas), o Clio "brasileiro" é, na verdade, um carro produzido na fábrica de Córdoba, na Argentina. Será lançado no país vizinho no fim deste mês e vendido em outros países da América do Sul - Uruguai, Paraguai e Venezuela, por exemplo. Parte dos R$ 23.290 para brigar com o novo Uno, Celta e Fiesta baiano.

O novo Clio tem rodas de 13 polegadas e pneus "verdes" na medida 175/70 R13 na versão de entrada, que inclui ainda computador de bordo com oito funções (combustível consumido, consumo médio, consumo instantâneo, autonomia, distância percorrida, velocidade média, entre outras), alarme sonoro de advertência de luzes acesas, conta-giros com Eco-monitor (zona demarcada para indicar as zonas de rotação do motor de acordo com o nível de economia de combustível que ela proporciona), relógio digital e brake-light.Infelizmente, o ar-condicionado é opcional e, desta vez, a Renault nem oferece airbag nem tampouco freios ABS na lista de opcionais.

O Clio Expression agrega outros itens e vem equipado com limpador, lavador e desembaçador de vidro traseiro, ar quente, volante com o contorno central do logo cromado e botões do painel com acabamento cromado. Direção hidráulica e ar-condicionado são opcionais. Em ambas as versões, é possível instalar, como acessório: alarme, vidros e travas elétricas. A conectividade também está presente no novo Clio, com sistema de som que reproduz CD e arquivos em MP3 e MWA, além de oferecer conexão via Bluetooth e entrada auxiliar, do tipo USB.

Veja versões e preços:

Novo Clio Authentique 1.0 16V Hi-Power (2 Portas) - R$ 23.290,00

+ Pintura metálica - R$ 710,00

+ Ar condicionado - R$ 2.500,00

Novo Clio Expression 1.0 16V Hi-Power (2 Portas) - R$ 24.290,00

+ Pintura metálica - R$ 710,00

+ Ar condicionado - R$ 2.500,00

Novo Clio Expression 1.0 16V Hi-Power (4 Portas) - R$ 24.950,00

+ Pintura metálica - R$ 710,00

+ Direção hidráulica - R$ 1.100,00

+ Ar condicionado - R$ 2.500,00

+ Ar condicionado + Direção hidráulica - R$ 3.600,00

adblock ativo