Renault Kwid tem primeiro recall: confira

Quatro meses após chegar ao mercado, o Renault Kwid foi convocado para seu primeiro recall. A partir de hoje, os proprietários já podem ir até as concessionárias para verificação do sistema de freios e do tubo de combustível, sob risco de acidente por falha e incêndio.

Em comunicado a Renault informou que “o sistema de freio pode ter trincas e em casos extremos ocasionar ineficiência de frenagem ou travamento das rodas e perda de dirigibilidade, com risco de causar acidente. Será efetuada verificação e, caso necessário, a substituição de componentes do sistema de freios. O reparo tem duração de até 1 dia. O recall envolve 21.802 unidades e envolve os chassis (não sequenciais) de HJ524902 até JJ999218, fabricados entre 1 de março/2016 e 2 de novembro/2017.”

Já o problema no tubo de combustível foi ocasionado pela maneira com que a peça foi montada no veículo. Ele pode ser perfurado, causando vazamento de combustível e levar a um incêndio. A Renault irá reposicionar o componente e, se necessário, substituirá o tubo de combustível. O recall envolve 16.798 unidades do Kwid dos seguintes chassis (não sequenciais) HJ524902 até JJ999218.

Sandero, Logan e outros também passarão por recall

Os modelos Sandero, Logan, Duster e Duster Oroch também estão sendo convocados para recall. Neste caso o problema fica na mangueira de direção de baixa pressão da direção hidráulica. O desgaste na peça causa o vazamento do óleo hidráulico, com possibilidade de endurecimento da direção.

O recall envolve 13.026 unidades fabricadas entre 29 de julho e 6 de outubro de 2017. Os chassis, não sequenciais, dos veículos Sandero envolvidos vão de GJ481357 até GJ549376 e HJ246861 até HJ656295. Os chassis dos veículos Logan que fazem parte do recall vão de GJ481363 até GJ516511 e HJ246859 até HJ548486. Os chassis dos veículos Duster vão de HJ246871 até HJ547067 e os da picape Duster Oroch de HJ246869 a HJ557912.

Os reparos são gratuitos e o serviço deve ser agendado na rede de concessionários. Mais informações pelo telefone 0800-0555615 ou pelo site da Renault.

