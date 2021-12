Renault Kwid supera Ka e Onix no Latin NCAP: entenda

O Renault Kwid, lançado em agosto no mercado brasileiro, obteve três estrelas no teste de colisão do Latin NCAP. O resultado é bom uma vez que o carro, de origem indiana, zerou no mesmo teste em seu país de origem, mas ainda não é referência no segmento, posto ocupado pelo Volkswagen Up!.

No teste de colisão dianteira feita a 64Km/h a proteção para o peito e pernas do motorista foi considerada “marginal” e “boa” para a cabeça do motorista e do passageiro, além dos pés do motorista. O Kwid obteve 22,85 pontos (de 34 possíveis) para a proteção de passageiros adultos e 33,87 (de 49 possíveis). A região dos joelhos apresentou possíveis lesões para os passageiros no teste.

De acordo com o Latin NCAP, o Kwid brasileiro melhorou no quesito segurança já que a engenharia da marca ampliou os reforços estruturais da carroceria do carro, reforçou barras de proteção laterais e instalou quatro airbags de série em todas as versões, o que melhorou o resultado. Ele só não obteve pontuação melhor pela falta de controle de estabilidade e tração. Os airbags também receberam ressalvas: “A proteção do airbag foi fraca, não foi tão boa quanto a esperada e o nível estrutural era de se esperar um desempenho melhor", diz o comunicado do Latin NCAP.

Melhor que os concorrentes?

O Renault Kwid era alvo de críticas antecipadas dada a sua origem indiana e o péssimo resultado do crash test feito por lá. Os resultados do Latin NCAP para a versão nacional do compacto urbano também foram melhores que os obtidos pelo Ford Ka e pelo Chevrolet Onix, no caso de colisão lateral, onde os dois receberam nota zero. No caso do Onix, associações de defesa do consumidor como a Proteste, chegou a pedir a retirada do carro do mercado. O resultado do Renault também foi superior ao do Fiat Mobi, que obteve apenas uma estrela para a proteção dos adultos e uma para as crianças. O Up! ainda é referência no segmento ao obter quatro estrelas para adultos e cinco para crianças.

