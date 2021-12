Renault Kwid será o segundo carro mais barato do Brasil

O modelo mais esperado da Renault em 2017 já tem preço definido. Segundo a revista Quatro Rodas, o novo Kwid chega ao mercado nacional com preço inicial de R$ 29.990, se tornando um dos carros mais baratos vendidos no Brasil - ficando atrás apenas do Chery New QQ R$ 25.990.

Mesmo com esse valor, o modelo trará de série em todas as versões 4 airbags (2 frontais e 2 laterais).

Possivelmente, os hatches da linha do Kwid serão equipados com o motor 1.0 litro SCe flex de três cilindros, de 82 cavalos de potência e 10,5 kgfm de torque, com um câmbio manual de cinco marchas.

A marca francesa está investindo pesado no compacto que chega às lojas a partir de julho.

Lhays Feliciano

