Renault inclui novo Media Nav em três modelos

Ainda estamos no meio do ano de 2015 mas as montadoras já lançam seus modelos 2016. A Renault anunciou a venda da linha 2016 para o Logan, Sandero e Sandero Stepway. Os três modelos da marca francesa contam agora com o novo Media NAV Evolution, apresentado no Duster 2016.

O equipamento de entretenimento é uma evolução do sistema de navegação e de som com novidades como o aplicativo Aha e o sistema de informações de trânsito em tempo real. Operado por meio da tela sensível ao toque de sete polegadas no centro do painel, o Media NAV Evolution oferece bem mais do que GPS, Bluetooth e rádio. O sistema acessa Facebook e Twiter por meio do aplicativo Aha, via smartphone, e oferece várias informações que facilitam o dia a dia, como opções de hotéis que constam na base de dados TripAdvisor®, opções de restaurantes na base de dados Yelp®, informações climáticas da Custom Weather e acesso a web rádios de todo o mundo.

Versões e preços:

• Sandero Authentique 1.0 - R$ 37.770

• Sandero Expression 1.0 - R$ 40.060

• Sandero Expression 1.6 - R$ 43.310

• Sandero Expression 1.6 Easy'R - R$ 47.060

• Sandero Dynamique 1.6 - R$ 46.440

• Sandero Dynamique 1.6 Easy'R - R$ 50.590

• Sandero Stepway 1.6 - R$ 52.300

• Sandero Stepway 1.6 Easy'R - R$ 55.050

• Logan Authentique 1.0 - R$ 41.050

• Logan Expression 1.0 - R$ 43.390

• Logan Expression 1.6 - R$ 46.540

• Logan Expression 1.6 Easy'R - R$ 59.290

• Logan Dynamique 1.6 - R$ 49.880

• Logan Dynamique 1.6 Easy'R - R$ 54.030

