Renault Fluence se despede sem deixar substituto

Já era esperado o anúncio de que a Renault não vai mais vender o Fluence no Brasil. Recentemente, A TARDE Autos pensou em fazer uma matéria sobre os sedãs médios menos vendidos do mercado, como o Fluence mas também o Peugeot 408 e o Citroen C4 Lounge e Nissan Sentra, mas a Renault explicou que não tinha mais o carro na frota. Ainda assim, desconversou sobre o fim do modelo que é produzido na Argentina onde a marca é líder de mercado.

O comunicado foi oficializado nesta semana em um evento onde a Renault falou sobre os planos para os próximos anos. “O segmento de sedãs médios está caindo. E o que o sustenta está muito ligado ao produto, no caso, o Toyota Corolla e o Honda Civic”, explicou Luiz Pedrucci, presidente da Renault do Brasil.

Ele tem razão mas há controvérsias. Há algum tempo a marca deixou de investir no produto. O preço do Fluence partia de R$ 99.530 enquanto o líder Corolla custa R$ 92.690 (versão GLi Upper 1.8 automático), o Civic custa a partir de R$ 87.900 (versão Sport 2.0 com câmbio manual) ou R$ 94.900 (automático) e o Cruze tem preço a partir de R$ 93.990 (versão LT com 1.4 turbo e câmbio automático). Para ser competitivo, deveria custar menos que o Honda Civic ou ter uma lista de equipamentos mais interessante que os rivais.

Futuro é SUV

A Renault admitiu que não irá colocar outro sedã em seu lugar. Para nós, o Mégane nem é cogitado e a quarta geração do Fluence, fabricada na Turquia, está igualmente distante.

Hoje a montadora quer focar nos SUVs como o Captur e o Duster, que muda em breve, nos compactos como Sandero, que vende bem e o Kwid que é uma boa surpresa para a marca.

Vem aí um novo SUV que a marca não confirma mas deve ser o Kadjar já vendido na Europa, sem falar na picape Alaska que chega no ano que vem.

O Kadjar já é vendido na Europa desde 2015 e na China desde o ano passado.

Com estes planos a Renault quer chegar ao próximo ano com 10% de participação de mercado no Brasil, com novidades e atenta às mudanças do comportamento do consumidor.

