A Renault não está medindo esforços para chamar toda a atenção para seu novo lançamento, o Kwid. Além de ter um site (kwid.renault.com.br) com vídeos curtos que mostram o jeito certo de pronunciar o nome do hatch, o modelo que tem como o slogan "o SUV dos compactos" se promove criticando o seu principal concorrente: o Volkwsagen up!

A fabricante gravou uma série de vídeos para cutucar o rival up!. No primeiro, é preciso esvaziar o carro para que o modelo passe por uma lombada sem raspar o chão. No segundo, os passageiros saem corcundas do banco traseiro do subcompacto da VW.

Deixando a irônia e o exagero de lado, a estratégia da Renault é valorizar o espaço interno, a altura em relação ao solo e a robustez do Kwid em relação à concorrência.

A marca francesa tirou os vídeos do ar, mas antes disso, o site Argentina Autoblog, salvou os vídeos. Veja:

Lhays Feliciano Renault esculacha o VW up! para promover o Kwid; assista

O Kwid já está em pré-venda. O lançamento e as primeiras unidades chegam às concessionárias a partir de junho.

adblock ativo