Renault Duster Oroch ganha câmbio automático

A Fiat acertou a fórmula da Toro e o modelo já está em quarto lugar do ranking dos mais vendidos em 2016 com 11.703 unidade comercializadas. Enquanto isso, seu principal rival o Renault Oroch, ocupa o sexto lugar com apenas 5.374 unidades no acumulado do ano. Para tentar reposicionar seu utilitário no mercado e subir algumas posições, a Renault apresentou a linha 2017 da picape Oroch e do utilitário-esportivo Duster com algumas mudanças.

A principal alteração é a chegada do câmbio automático de quatro marchas. A transmissão é opcional na versão topo de linha, Dynamique pelo preço de R$ 76.580, com motor 2.0 16V Hi-Flex. Além disso, a dupla ganhou também direção elétrica e o propulsor de da picape - que está também na linha Duster, utilitário com qual a Oroch compartilha plataforma - recebeu mudanças.

O objetivo, de acordo com a Renault, é a redução interna de atrito para diminuir a perda de energia e, consequentemente, o consumo de combustível. De acordo com a fabricante, foram feitas melhorias no motor 2.0 produzido em São José dos Pinhais (PR), deixando o consumo até 11,5% menor, mantendo o mesmo torque e a mesma potência, são 148 cv a 5.750 rpm e 20,9 mkgf a 4.000 rpm.

Entre as mudanças, estão um sistema de regeneração de energia para a bateria durante a desaceleração do carro, inspirado na tecnologia da Fórmula 1. Com isso, o alternador não precisa roubar energia do motor durante a aceleração.

Apesar das inovações tecnológicas citadas, a caixa é a mesma utilizada no Duster, com quatro velocidades.

Por dentro, picape e utilitário-esportivo agora trazem os comandos dos retrovisores elétricos localizados na porta do motorista, vidro com função "one-touch" e fechamento de todos os vidros pela chave na versão Dynamique.

adblock ativo