Renault Duster ganha versão especial limitada

A Renault apresentou ontem uma série limitada do Duster, a Tech Road. O evento teve a presença dos lutadores de MMA Lyoto Machida e Maurício Shogun, que fizeram associações da luta com o carro. Para ser um verdadeiro campeão, segundo eles, é preciso potência, força, agilidade e resistência, características importantes também nos automóveis.

O Duster é considerado o verdadeiro campeão de vendas da Renault no Brasil, líder do segmento dos compactos em 2012. Em onze meses, foram emplacados 36,739 unidades, com a espera de que, até o final do mês de setembro, o número chegue a 40 mil.

Opções

O destaque do Tech Road é o sistema multimídia integrado ao painel, a Media Nav: tela touch screen de 7 polegadas com funções de GPS, rádio, telefone e Bluetooth. Também foram incluídos faróis com máscara negra, rodas de alumínio aro 16 pintadas em cinza, faixas em preto-fosco nas colunas B e na parte baixa das portas, além de adesivo externo com o nome Tech Road.

O Duster Tech Road estará disponível em quatro cores, branco Glacier, cinza Etoile, preto Nacré e verde Amazônia. Para a motorização, são três opções, todas 4X2: 1.6 16V com câmbio manual de cinco marchas, 2.0 16V manual de seis marchas, e 2.0 16V, automático, com quatro velocidades.

A versão especial do Duster está prevista para chegar às revendas no início de outubro, e serão apenas 4.500 carros produzidos. O preço mínimo, a versão 1.6, é de R$ 54.800. Já com o bloco 2.0, a versão manual sai por R$ 58.400 e a automática, R$ 62.150. Para o Duster 4x4, será possível incluir o sistema Media Nav como opcional, que custará R$ 500 a mais.

De acordo com Romain Darmon, gerente de produtos da Renault, o Duster Tech Road é R$ 600 mais caro que a versão comum, que faz a relação custo/benefício agradável para o cliente. Romain contou também que proprietários de Dusters antigos não poderão incluir o Media Nav como pós-venda, e que ele não está previsto para ser incluído em outros veículos da montadora francesa. A apresentação do novo Duster Tech Road veio um pouco depois de o novo Ford EcoSport, principal concorrente do veículo, ter sido lançado no Brasil.

