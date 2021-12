Renault divulga crescimento em janeiro

Renault começa o ano de 2017 com crescimento de vendas. Em meio a crise econômica do setor de automóveis no Brasil, a marca francesa registrou uma participação no mercado de vendas de 6,3% de market share: são 0,5 ponto percentual a mais relação a janeiro do ano anterior. A renault se destacou em vendas com o Sandero, hatch que ficou na sexta posição no ranking dos mais vendidos, com 4.277 unidades emplacadas, no primeiro mês do ano.

A marca fechou o mês de janeiro com 7.539 veículos emplacados. No ranking de vendas divulgado pela Fenabrave (Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores), a fabricante francesa superou marcas como a Jeep (5.927), Nissan (5.047) e a Peugeot (1.799). A sua frente estão as marcas como a Chevrolet com 24.328 veículos emplacados, líder de vendas, a Volkswagen com 14.613 e a Ford com 12.592 unidades emplacadas.

Entre os modelos do portflófio, a Renault emplacou o Sandero, que se manteve entre os dez carros mais vendidos no mês de janeiro 2017, com 4.277 unidades emplacadas, ocupando assim a 5° colocação no ranking dos automóveis mais vendidos. O hatch da Renault ficou atrás do líder Onix, da Chevrolet, com 13.900 unidades, Hyundai HB20 (7.362), Ford Ka (7.019) e Volkswagen Gol, com 5.073 unidades vendidas.

No segmento dos sedãs pequenos, a Renault ficou em sexto lugar, com o Logan e seus 1.502 carros vendidos . E no segmento furgões da categoria de comerciais leves, o Renault Master lidera pelo terceiro ano consecutivo com 432 veículos emplacados. Vale lembrar que o Sandero e o Logan da linha 2017 vêm equipados com o novo motor 1.0 12V de três cilindros, que gera até 80 cavalos de potência. Os modelos oferecem ainda novidades no design, entre elas luzes de rodagem diurna em LED.

*Estagiária sob supervisão do editor Roberto Nunes

