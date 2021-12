Renault convoca Grand Tour para recall

A Renault do Brasil anunciou um recall para os donos da perua Grand Tour. O chamado envolve as versões 1.6 16V mecânica e 2.0 16V mecânica e automática, por conta de um problema no spoiler traseiro (acabamento superior da tampa do porta-malas).

Segundo a fabricante, pode ocorrer a fragilização da fixação do componente, correndo o risco de a peça se soltar e, em casos extremos, causar acidentes.

Estão envolvidos no anúncio 35.428 veículos, fabricados entre agosto de 2005 e junho de 2012. Os números de série dos chassis são de 6E149988 a DJ362832.

No reparo, que dura 2 horas e meia, haverá a aplicação de um reforço na fixação do spoiler traseiro. O atendimento deve ser feito na rede de concessionárias Renault, com agendamento prévio pelo site ou pelo telefone: 0800 055 5615.

