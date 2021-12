Renault confirma produção de Kwid no Brasil

Depois de ser apresentado em Chennai, na Índia, a Renault traz para o Brasil sua aposta do ano: o subcompacto Kwid. Fabricado em São José dos Pinhais (PR), o modelo vem para substituir o cansado Clio e o preço inicial promete ser próximo a R$ 30 mil.

O Kwid será uma das principais atrações da marca no Salão de São Paulo, em novembro e vem com cara de crossover, são 18 centímetros de distância entre o chão e o assoalho e um visual que enaltece a impressão de grande porte. Mas as proporções provam que o hatch tem não pe tão grande assim, são apenas 3,68 metros, o que torna o Kwid rival direto do Volkswagen up! e do novo Fiat Mobi.

Apesar de ainda não haver a confirmação dos detalhes técnicos, o hatch deverá contar com motor 1.0 de 3 cilindros, derivado dos Nissan March e Versa, provavelmente recalibrado.

Entre os equipamentos, o Kwid certamente ganhará airbags frontais e freios ABS para atender a legislação nacional. A central deve equipar apenas versões mais caras, no entanto.

