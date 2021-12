Renault confirma Captur e picape pequena para o Brasil

Nesta semana, Carlos Ghosn, CEO mundial da Aliança Renault Nissan, anunciou um investimento de R$ 500 milhões para produzir dois novos modelos na planta de São José dos Pinhais, no Paraná. Do Complexo Automotivo Ayrton Senna, sairão o crossever Captur e uma picape derivada da plataforma Sandero/Logan/Duster. Em 2013, a Renault concluiu as obras de ampliação da capacidade produtiva da fábrica, passando de 280 mil para 300 mil unidades/ano. Assim, abriu os caminhos para novos produtos, como o Master e o Logan. Agora, chegam mais dois modelos até 2016.

A Renault também cresceu na rede, passando de 100 concessionárias para 275 revendas. Ghosn adiantou ainda que a marca francesa vai construir um novo Centro Nacional de Distribuição de Peças, no município de Quatro Barras (PR). A unidade, prevista para entrar em operação no segundo semestre de 2015, terá 66 mil m2 de área construída, deve gerar 250 empregos e movimentar 200 carretas por mês. Para tal, serão investidos cerca de R$ 240 milhões.

