Renault começa a vender Kwid em agosto

No Salão de Buenos Aires, a Renault apresentou sua grande novidade do ano, o compacto Kwid, e aproveitou a presença de jornalistas brasileiros para mostrar as versões que serão vendidas por aqui.

Produzido no Brasil, com visual altinho e compacto, ele traz uma nova proposta de carro urbano e estreia o novo motor 1,0 litro 3 cilindros Sce com 70cv (etanol), será o primeiro no segmento com quatro airbags de série e terá 290 litros de porta-malas. Segundo a montadora, rende 15,2km/litro de gasolina.

O Kwid será vendido em três versões com a mesma motorização: Life, Zen, Intense e a aventureira Outsider, que virá em breve. Nas versões topo de linha terá o kit multimídia Media Nav de sete polegadas e preço a partir de R$ 29.990. Na versão Zen terá ar condicionado, direção elétrica, vidros e travas elétricas por R$ 35.000.

Estreito e com boa altura em relação ao solo, o Kwid tem uma certa herança dos modelos lendários como o Renault 4L, produzido entre 1961 e 1993 e que tinha um perfil de monovolume familiar, estreito e alto.

O interior do carro é simples mas condiz com a proposta de modelo de entrada. Tem bancos estreitos, painel com instrumentos digitais e velocímetro analógico e o complemento na tela multimídia, que será opcional.

"Contém toda experiência Renault, inspirado nos SUV (...) entregamos aos clientes que querem espaço interno, conforto e também conectividade", explicou Charles Curtois, gerente de Marca da Renault à nossa reportagem.

Recentemente o Kwid fabricado para a India zerou no teste de colisão do Latin NCap mas a Renault garante que a versão sul-americana é mais segura. "O Kwid é um carro indiano mas foi 80% remodelado para a América do Sul, é muito mais seguro estruturalmente falando com os quatro airbags e isofix de série", completa.

O Kwid já está sendo oferecido em regime de pré-venda no Brasil. Oficialmente as concessionárias recebem o compacto a partir de agosto.

adblock ativo