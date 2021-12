Renault anuncia produção do Kwid e Captur no Brasil

O CEO e presidente mundial da aliança Renault Nissan, Carlos Ghosn, confirmou a produção do hatch Kwid e do SUV Captur na fábrica de São José dos Pinhais, no Paraná. Ghosn garantiu também a venda do utilitário Koleos, que será feito na Argentina e distribuído para o Brasil. Os três modelos chegam ao mercado nacional a partir de 2017, reafirmando assim o comprometimento da marca francesa no país como também nos mercados da América do Sul (Argentina, Colômbia, Uruguai, Paraguai e Peru).

O compacto Kwid será produzido em uma plataforma totalmente nova, que futuramente deve ser usada para novos veículos fabricados tanto pela Renault quanto para modelos da coirmã Nissan. O Kwid é hoje feito na Índia e, no mercado brasileiro, terá um novo motor 1.0, de três cilindros, construído exclusivamente pela Renault do Brasil.

Hoje, a Renault tem 7,4% do mercado nacional, com produtos competitivos nos segmentos de entrada (Sandero e Logan) e intermediário (Duster, Oroch e Fluence). Os futuros nacionais Kwid e Captur chegam para complementar a gama de veículos da marca.

O Captur terá motor 1.6. Já o Koleos ainda não há definição do motor, podendo ser movido a gasolina ou a diesel (com sistema de tração 4x4).

*O jornalista viajou ao Paraná a convite da Renault

