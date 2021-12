Rely chega com seus utilitários no Brasil

O Brasil tem se notabilizado como um bom mercado para os carros chineses. Esta semana, chegou mais uma marca, a Rely. A fabricante Rely traz modelos para uso no trabalho, como picapes e utilitários com motor de 64 cavalos. Os veículos têm perfil para quem possui pequenos negócios de bairro para fazer o transporte de carga e de passageiros também.

A Rely, divisão de comerciais leves da Chery Automobile, maior montadora de veículos independente da China, chega ao mercado brasileiro pela Venko Motors do Brasil, com uma rede de 30 concessionárias nomeadas nas principais capitais e cidades do País.

Entre os modelos, está a pick-Up, com carroceria de 2,5 m e capacidade de carga para 800 kg [excluindo motorista e passageiro]. No mês de março, chega o modelo Van, de 7 lugares. Ambos com motor de 4 cilindros, DOHC, 16 válvulas, que entrega 64 cavalos de potência, o mais forte da categoria de miniutilitários, com ar condicionado e direção hidráulica de série.

Um mês depois, a Rely começa a vender o modelo Link, van para 7 passageiros, com motor de 1.3 litro, que gera 84 cavalos de potência. Mas, as novidades não param por ai. No segundo semestre de 2013, a fabricante lança os modelos pick-Up CD [cabine dupla], pick-Up EX [caçamba estendida com 3 metros no comprimento] e a van H13, com motor de 2.0 litros, 170 cv, gasolina, para 14 passageiros.





A pick-Up da Rely vem equipada com motor de 4 cilindros em linha DOHC, de 16válvulas, 1.0 litro, movido a gasolina, de 64 cavalos de potência a 6.000 rpm e torque de 8,97 kgfm a 4.500 rpm. Sistema de injeção é o MPFI e a transmissão é mecânica de 5 marchas. A suspensão dianteira é independente do tipo McPherson, molas helicoidais e amortecedores de dois cursos. Na traseira, eixo rígido com feixe de molas, amortecedores cilíndricos de dois cursos. Para garantir a segurança, os freios dianteiros são a disco e os traseiros a tambor.

O Rely Pick-Up é um veículo de carga compacto. São 4.356 mm no comprimento, 1.603 mm na largura e 1.894 mm na altura. Seu entre-eixos mede 2.600 mm. O tanque é de 40 litros. As rodas são de aço, de 13 polegadas, e os pneus são radiais de 165 x 13 mm. O veículo vem ainda com ar condicionado e direção hidráulica, de série.



