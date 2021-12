“Região Nordeste é uma das mais importantes para os nossos veículos”, diz SsangYong

A coreana SsangYong estreou no Brasil em 1995, mas já dizia adeus em 1998. Voltou em 2001 e parecia que era de vez. Mas, em 2015, se despediu novamente. Sob nova direção, volta prometendo nunca mais ir embora quem traz a SsangYong novamente ao Brasil é a Venko Motors, responsável por, em 2009, comandar a importação dos carros da Chery - até a marca chinesa assumir a operação, em 2012.

Contudo, o retorno da marca coreana ao Brasil não começa com venda de carros, mas pelo suporte aos 16.511 clientes que hoje estão desamparados quanto a assistência técnica. "A partir desse momento nos responsabilizamos por esses clientes. A partir de agora eles são clientes da SsangYong do Brasil", garante Marcelo Fevereiro, Diretor de Operações da SsangYong do Brasil.

Até janeiro, a empresa prevê que a rede de concessionárias será composta por 30 postos - 16 deles são os atuais concessionários que mantiveram o atendimento aos consumidores. Ao fim de 2018, serão 50 no total, promete a Venko. Para entender melhor a estratégia da empresa, conversamos com Marcelo Fevereiro, Diretor de Operações da SsangYong Brasil.

A Tarde Autos: Como está sendo a comunicação com os atuais consumidores sobre a volta da marca e o amparo que eles voltarão a ter?

Marcelo Fevereiro: Desde o início do ano nós mapeamos todos os pontos de assistência e serviços que se consideravam SsangYong. Nesse mapeamento selecionamos os mais capacitados para receberem treinamento de atualização e capacitação. Através desses pontos, que já somam 16 e podem ser visualizados através do nosso site (www.sangyong.com.br), está disponível a rede oficial atualizada. Essa está sendo a nossa primeira interface com os clientes SsangYong. Também estamos com o SAC ativo acessível por email (comunicacao@ssangyongbrasil.com.br) ou telefone (08007987359) e nosso pessoal está verificando as demandas para que possamos fazer os direcionamentos adequados.

A Tarde Autos: A empresa encontrou clientes que, de tão aborrecidos, sequer aceitaram o suporte da Venko nesta nova fase?

Marcelo Fevereiro: A partir do momento em que nós colocamos os canais de comunicação à disposição e ele está totalmente disponível, temos nos deparado com uma postura proativa dos clientes. Obviamente, muitos estão intranquilos porque ficaram desassistidos por um grande período. Mas, a partir do momento em que são atendidos, percebemos uma mudança. Estamos trabalhando para tornar clientes insatisfeitos em “embaixadores” da marca SsangYong no Brasil. Quando o cliente nos procura através da rede credenciada ou de um dos canais de comunicação, nós pedimos para eles se dirigirem a uma de nossas concessionárias e lá fazemos um levantamento do histórico do veículo. Se a demanda for pertinente, ou seja, se a marca tiver a responsabilidade de efetuar o serviço, será feito. Eventualmente, se há algum desencontro de informação, alguma revisão não concluída ou a realização de algum serviço que não deveria ter sido feito, nós vamos sugerir a correção devida.

A Tarde Autos: Começar pelos antigos clientes, ao invés de conquistar novos com a venda imediata dos carros, não pode gerar uma demanda negativa?

Marcelo Fevereiro: Pelo contrário. Nós partimos da premissa de que reconquistar os antigos clientes é criar os novos.

A Tarde Autos: Existe um problema que lidere as reclamações?

Marcelo Fevereiro: Como houve um lapso na operação com o importador anterior, obviamente os clientes se viram desassistidos e as demandas são de toda ordem. Então, agora trabalhamos para suprir suas necessidades em relação a serviços, peças de reposição e garantia.

A Tarde Autos: Das 50 concessionárias previstas até o fim de 2018, quantas estarão na região Nordeste e quantas na Bahia?

Marcelo Fevereiro: A região Nordeste é uma das mais importantes para os nossos veículos premium, especialmente os veículos a diesel. Então, o mercado nordestino, especialmente para picapes médias-grandes que tem o conforto de um SUV, que é o caso da nossa Actyon Sports, para nós é dos mais importantes. Teremos na região Nordeste uma atuação tão focada como nós temos na Sudeste. Uma prova disso é que nosso concessionário número um dessa nova fase está em Salvador, na Bahia. É do Grupo MG.

A Tarde Autos: Dos 16.511 clientes atuais, qual a porcentagem de clientes baianos?

Marcelo Fevereiro: Em torno de 7,8%.

A Tarde Autos: Qual o primeiro carro a ser lançado e quando ele chega à Bahia?

Marcelo Fevereiro: Serão os quatro modelos inicialmente trazidos para o Brasil, com vendas a partir do primeiro trimestre de 2018: a picape Actyon Sports e o Korando, ambos turbodiesel, e o Tivoli e o XLV, os dois movidos a gasolina. Como disse anteriormente, nossa estratégia para a região Nordeste está em consonância com as demais regiões do País.

