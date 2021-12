Recall cresce mais uma vez em carros vendidos no Brasil

Os dois primeiros meses de 2015 mostraram um número maior de veículos convocados para recalls em comparação com o mesmo período de 2014. No inicio deste ano foram 69.161 veículos contra 56.870 em 2014.

Já estamos no mês de maio e o número de recalls só aumenta. Enquanto fábricas são inaugaradas, marcas investem em equipamentos tecnologicos para carros que ofereçam cada vez mais conforto e segurança, o número de carros com falhas por defeito de fabricação também cresce.

Recentemente, a Honda realizou o maior recall da marca no País, envolvendo 423.217 modelos entre eles: Fit, City, Civic e CR-V. A empresa detectou defeito no sensor que mede o combustível no tanque, que pode provocar uma "pane seca". A peça só começará a ser substituída a partir de 1º de junho. Com essa convocação, sobe para 626.855 o total de veículos envolvidos em recall neste ano no País, em 34 campanhas. O número é 34,4% maior em relação ao de igual período do ano passado, com 466.409 unidades em 30 campanhas, segundo dados do Procon-SP.

A Toyota também convocou os proprietários dos veículos Hilux, produzidos entre janeiro e dezembro de 2005, SW4, fabricado entre setembro e dezembro de 2005 e RAV4, feitos entre outubro de 2003 e outubro de 2005. Segundo a marca, o rompimento inadequado do deflagrador do airbag do motorista pode provocar a dispersão de pequenos fragmentos de metal. A campanha da marca abrange um total de 15.619 unidades.

Os motoristas devem procurar a concessionária a partir do dia 15 de junho para a substituição do deflagrador da bolsa do airbag do motorista.

A marca de luxo BMW realizou o chamamento preventivo dos proprietários dos modelos BMW 125i M Sport ActiveFlex, 320i GT Sport, 328i Sport GP, 328i GT M Sport, 335i M Sport, 335i, 420i Cabrio Sport GP, 435i Coupé M Sport, M 135i e M 235i Coupé, fabricados entre setembro de 2013 e março de 2014, a comparecerem a concessionária autorizada devido a substituição da bomba elétrica de combustível.

De acordo com a BMW, há possibilidade de falha da bomba elétrica durante a partida do veículo ou o desligamento do motor com o veículo em funcionamento.

Entre as motos, a Harley-Davidson também convocou proprietários das motocicletas Touring, modelos Street Glide®, Street Glide® Special e Ultra Limited, e CVO™, modelo CVO™ Street Glide®, fabricadas em 2013, 2014 e 2015, anos/modelos 2014 e 2015 para fazer uma lavagem especial no cilindro mestre da embreagem hidráulica. Tal medida é necessária por causa de uma possível formação de bolhas de ar dentro do cilindro mestre da embreagem hidráulica.

adblock ativo