Reboque tem leis específicas

Na hora de viajar ou transportar objetos muitas vezes é essencial ter um espaço extra no carro. Para os donos de veículos que estão cansados de passar "aperto" ao transportar bagagens, a instalação de reboque é uma saída.

O mercado de acessórios automotivos oferece várias opções de carreta de transporte, conforme a utilidade desejada. Mas os proprietários devem ficar atentos à regularidade do fabricante e às exigências da legislação de trânsito.

O reboque ou engate é considerado um acessório do veículo e seu uso é indicado para pessoas que desejam aumentar a capacidade de carga do carro. O especialista em engenharia automotiva Gildson Dantas garante que o engate é específico para cada veículo (depende do modelo e ano) e orienta os principais cuidados da compra e instalação da peça. "O reboque deve ter o selo do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) ", esclarece Dantas.

De acordo com Jorge Assis, gestor da Paralela Som, localizada na Avenida Paralela, a maioria dos veículos suporta a instalação do engate. "Em caso de dúvidas, vale consultar o manual do proprietário, para saber a capacidade máxima de tração do automóvel, se existe ponto de fixação para o encaixe do engate e onde fica esse ponto", explica Assis.

Guilherme Jacob, administrador da Speed Film, no bairro da Brotas, afirma que a utilização do reboque com carretinha de transporte tem uma série de vantagens para o condutor. "A pessoa tem como transportar mercadorias, caso use o carro para trabalho, mais bagagens em viagens e até complementar os momentos de lazer transportando bicicletas ou jet ski", relata Jacob.

Em Salvador, algumas lojas de acessórios para veículos oferecem a instalação do engate com a conexão elétrica para usar a carretinha a partir de R$ 400. O preço varia de acordo com a categoria do carro (passeio, SUV e picapes). Veículos de passeio com carretinha suportam entre 400 kg e 500 kg e utilitários até 1.500 kg.

Legislação

O engate deve ter placa e documentação própria, certificado de registro e licenciamento de veículos (CRLV). Por isso o motorista tem até 30 dias após a instalação do acessório para comunicar a alteração no carro ao Departamento de Trânsito (Detran) da região em que mora. O dono do carro que tem carreta de transporte acoplada anualmente paga uma taxa de licenciamento e fica isento de arcar com o valor do imposto sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA) e seguro obrigatório (DPVAT).

O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) estabelece alguns equipamentos obrigatórios para utilizar a carreta de transporte. São eles: para-choque traseiro, para-lamas, lanternas, setas e freio de estacionamento, conectados ao veículo que está rebocado. Além disso, devem ter faixas reflexivas traseiras e laterais, para evitar acidentes no trânsito. As penalidades pelo não cumprimento dessa determinação variam conforme o artigo 230 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Os carros com peso bruto total de até 3.500 quilos, contando os pesos do veículo, unidade acoplada e a carga, podem ser conduzidos por motoristas com habilitação na categoria B; até 6 mil kg, categoria C; e acima disso, apenas habilitados para categoria E.

Perfil do cliente

Maurício Cavalcante, gestor da Master Som, no bairro Matatu de Brotas, afirmou que o público da sua loja é variado. "Tenho clientes que instalam reboque por estética, para transportar carga e até por acreditar que a peça protege o carro em casos de colisão. Sempre digo que para instalar a peça o cliente deve ter bem definida a utilidade, pois é importante saber a tração de peso que a carretinha vai transportar. Assim, não corre o risco de haver rompimento da ligação entre o carro e a carretinha por excesso de peso enquanto a pessoa conduz o veículo", alerta Cavalcante.

O administrador Alex Freire instalou o engate e a carretinha pensando em economizar com carretos de materiais de construção. "Minha família trabalha com construção civil, então, desde que coloquei o reboque no carro, um Honda City 2010, consigo transportar com facilidade os materiais necessários para obras. A maior vantagem é que o licenciamento é baratinho, pago em torno de R$ 80", conta Freire.

Já a representante comercial Luciana Alcântara participa com frequência de encontros de motociclistas, optou por ter uma carretinha de transporte para trazer mais conforto aos seus momentos de lazer. "Ao viajar para cidades distantes, tenho mais comodidade e fico protegida de variações climáticas, levando a moto na carretinha, em vez de ir pilotando", relata Luciana.

O gerente comercial Maurício Camargo disse que se sente mais protegido no trânsito depois que instalou o engate no Honda Civic, ano 2015. "O reboque aumenta a distância entre os carros na hora de estacionar".

A questão de se o reboque protege ou não o carro de danos em situações de colisão traz constantemente uma polêmica. Por isso o engenheiro Gildson Dantas esclareceu que é um mito. "O engate em casos de colisão pode trazer prejuízos ainda maiores na composição do veículo, pois essa peça não foi projetada para absorver impactos. Em uma colisão, tem a possibilidade de ocasionar defeitos na carroceria e no bloco do carro.

*Sob a orientação do editor Marcos Casé

