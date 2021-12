Ranger vai fazer frente às rivais

O ano de 2012 ainda está na metade, mas já é possível dizer que vai ficar marcado por uma briga pelo domínio no segmento de picapes médias. E essa disputa promete ficar ainda mais acirrada com a chegada da nova Ford Ranger, cujo início de vendas nas concessionárias do Brasil está programado para o próximo mês de agosto.

Fabricada na Argentina (é o primeiro veículo global da marca a ser produzido na América do Sul), a nova picape Ranger ficou mais vistosa e ganhou uma gama de novidades para fazer frente a rivais como a Chevrolet S10 e a Volkswagen Amarok.

A picape é ofertada com cabine simples ou dupla, motores diesel 3.2 ou 2.2 (este último exclusivo para frotistas) ou 2.5 flex, tração 4x4 ou 4x2 e versões de acabamento XL, XLS, XLT ou Limited.

Tem como grande trunfo o inédito motor Duratorq 3.2, movido a diesel, que despeja os maiores torque (470 Nm) e potência (200 cv) da categoria. Tal propulsor equipa cinco configurações da nova Ranger, inclusive a versão top de linha Limited.

No Brasil, a picape Ranger ainda terá mais dois tipos de motor, o também inédito Duratec 2.5 Flex, com potências de 168 cv (a gasolina) e 173 cv (etanol) e torques de 236 Nm e 243 Nm, respectivamente. O outro é o Duratorq 2.2, de 125 cv e torque de 330 Nm.

Versão testada - A versão testada por Classiautos em Salta, no noroeste argentino, foi a Limited, com preço anunciado de R$ 130.900. Disponível exclusivamente com transmissão automática de seis velocidades e tração 4x4, o veículo reúne força, segurança e conforto. O pacote de itens é bem extenso, incluindo seis airbags (frontais, laterais e de cortina), GPS integrado em tela colorida de 5’’, câmera de ré, sensores automáticos, bancos com ajuste elétrico em oito direções e retrovisores externos com rebatimento elétrico e luz de aproximação.

A lista dos equipamentos da Limited vai além dos básicos ar-condicionado (que é dual zone) e direção hidráulica. Como itens de segurança, freios ABS com distribuição eletrônica de frenagem (EBD), controle eletrônico de estabilidade (ESP) com oito funções, controle de tração, controle automático de descida (acionado por uma tecla no painel) e assistente de partida em rampa (que mantém a pressão sobre o freio por três segundos após a retirada do pé).

No habitáculo, conforto e tecnologia embarcada. A Ranger Limited traz console refrigerado, computador de bordo com sete funções, piloto automático, controle de áudio no volante, sistema de som com entrada USB e iPod (com Bluetooth), vidros elétricos com antiesmagamento e acionamento a um toque. Para completar, faróis com ajuste elétrico de altura e acendimento automático e sensor de chuva de velocidade variável. Por se tratar de uma versão de cabine dupla, a Limited tem capacidade de carga de uma tonelada. As versões de cabine simples possuem caçamba para transportar até 1,4 tonelada. Toda a linha da nova picape Ranger tem capacidade de reboque de 3,35 toneladas.

No teste em Salta, a Ranger Limited mostrou-se muito bem disposta mesmo sob condições mais agrestes, como terreno pedregoso e trechos de rio (tem capacidade de imersão de 80 cm). A dirigibilidade fica facilitada com o volante multifuncional, com dimensões típicas das encontradas em sedãs.

A cabine transporta com conforto quatro pessoas e a suspensão não transmite os impactos (traz uma calibração diferente na válvula dos amortecedores e nas molas para compensar o peso).

O jornalista viajou a convite da Ford do Brasil.

